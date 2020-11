De esta forma podrían participar Poncho Herrera y Dulce María en el especial de RBD

Alfonso Herrera y Dulce María serán homenajeados en el concierto de RBD (Video: Instagram@seroparecer.live)

Los miembros de RBD ya se preparan para el evento de “Ser o parecer” que será transmitido el próximo 26 de diciembre. Y, aunque se ha repetido en varias ocasiones que ni Alfonso Herrera ni Dulce Maria tendrán acto de presencia, sí va a haber unos momentos dedicados a los cantantes.

A través de un Instagram Live el productor ejecutivo del show, Guillermo Rosas y uno de los miembros del grupo, Christopher Uckermann, aclararon que aunque los actores no estarán presentes en el evento, sí se les rendirá un homenaje por ser parte del grupo.

“Para los que escribían y preguntaban: por supuesto que queremos también rendirles tributo. RBD somos seis, es una realidad. Y pues, hemos querido estar los seis, y por una u otra razón no se ha podido juntar a todos, pero les vamos a rendir tributo”, dijo Uckermann.

Aunque no quiso revelar mucho, Rosas también agregó que habrá una presentación especial dedicada a Poncho y Dulce María, ya que son parte de la agrupación y hubiera sido impensable no honrarlos de alguna manera.

El concierto será el próximo 26 de diciembre (Foto: Instagram de Anahí)

“Siempre se ha anunciado como un tributo a RBD y han sido los seis. Entonces, por supuesto que en nuestro tributo están considerados Dulce María y Alfonso Herrera. No lo deberíamos ni de estar contando, pero hay un performance entero dedicado a ellos. ¿A quién se le puede ocurrir que vamos a hacer un tributo a RBD sin pensar en Poncho y en Dulce?[...] Están incluidos, tienen un momento muy especial dentro de nuestra transmisión, esto es un tributo a RBD y esto los incluye a ambos”, exclamó el productor.

Tanto Uckerman como Rosas explicaron que desde que se pensó en hacer la reunión, se planeaba que todos estuvieran presentes. Pero debido a compromisos tanto personales, como profesionales, fue hasta ahora que se pudo realizar, una decisión que no fue tomada a la ligera.

“Fue una decisión difícil porque era o no hacer nada o simplemente hacerlo con los que pueden estar por las circunstancias ideales para hacerlo”, explicó Rosas.

Por otro lado, Rosas recalcó que entre él y el resto de los cantantes existe una relación muy buena. Y recalcó que especialmente con Dulce María, tiene una amistad que ha trascendido los años.

Ambos aclararon que los cantantes serán homenajeados (Foto: Twitter de RBD)

“Tenemos una amistad muy increíble entre los seis. Por circunstancias distintas, Poncho y Dulce no están con nosotros, pero que quede muy claro a todos de una vez por todas [...] Dulce María de mi parte, llevo una relación con ella de muchos años. A Dulce María no solo la respeto la quiero. Y la quiero de una manera muy particular y ella lo sabe y tenemos una amistad increíble y por supuesto que extraño al 1000% que no sea parte de esto”, expresó.

Aunado a esto, también se declaró fanático de todo lo que Herrera logró después de haber dado el salto a la fama con la telenovela “Rebelde” y el grupo musical.

“Poncho también es súper brother; es una persona a quien respeto, admiro y aplaudo todo lo que ha logrado desde que terminó RBD y todo lo que le falta. Poncho es amigo y será ovacionado con su tributo dentro del show porque ha sido parte de este movimiento, lo respetamos y lo honramos. No hay ninguna mala energía con nadie, al contrario. Yo hablo con ellos continuamente y han manifestado su apoyo a esto y estoy seguro de que lo van a seguir haciendo y van a estar ahí de una u otra manera”, sentenció.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Ya es un hecho el reencuentro de RBD: “Ser o parecer” será un show virtual, pero no estarán Dulce María y Alfonso Herrera

Esta es la razón por la que Dulce María no formará parte del reencuentro de RBD

Reencuentro de RBD: de la publicación de sus canciones en Spotify a los detalles revelados por Anahí