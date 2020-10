“Siendo muy honesta conmigo, no puedo comprometerme”: en un directo de Instagram, Dulce María explicó por qué no estará en el reencuentro de RBD

Cada cuatro de octubre se celebra el Día Mundial de RBD. Y por ese motivo, este domingo se lanzaron a la venta las entradas de Ser o Parecer, el esperado reencuentro del famoso grupo mexicano, que se subirá al escenario el próximo 26 de diciembre; doce años después de su última presentación en vivo.

Con el fin de apoyar a sus compañeros y honrar a la banda musical que le “cambió” la vida, Dulce María grabó este sábado un directo de más de 25 minutos en Instagram, en el que explicó, entre otros asuntos, las razones que le impiden unirse a Anahí, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez en el tributo a RBD.

“Mañana es un día especial, porque va a salir a la venta el evento de mis compañeros, que es Ser o Parecer. Creo que es muy bonito y muy especial que mañana 4 de octubre salgan los boletos. Creo que honrar el proyecto de RBD, y el tributo, y todo eso, es algo hermoso”, comenzó la cantante y actriz mexicana que dio vida a Roberta Pardo en Rebelde, la famosa serie juvenil de la que surgió el grupo.

“A mí obviamente me encantaría estar ahí físicamente, pero como saben pues estoy embarazadísima, por ahí pueden ver mi panza que cada día crece más”, añadió.

(Foto: Instagram @dulcemaria)

En el directo contó que en este momento tiene alrededor de siete meses de embarazo. Esto significa que su bebé debería nacer entre diciembre y enero, alrededor de la fecha del concierto.

“Lo que me dicen es que puede nacer entre diciembre y enero. No se sabe, se dice que son nueve meses pero en realidad nacen desde la semana 37 hasta la 42, entonces es todo un tema”, explicó.

“Claro que a todos nos gustaría y es lo que siempre nos han preguntado y se ha soñado, un reencuentro con los seis, porque obviamente, así fue los cinco años que estuvimos juntos. Pero realmente, es complicado reunir a seis personas que están en diferentes situaciones, y creo que esto es un gran logro, el que ahorita vayan a hacer este gran proyecto. Yo claro que iba a ser parte, y en cualquier otro momento de mi vida, en estos doce años que han pasado, podría haberlo hecho sin ningún problema. Creo que no habría habido nada más importante que estar ahí presente, honrando todo esto”, agregó.

(Foto: Instagram)

Sin embargo, la fecha estimada del parto no es lo único que preocupa a Dulce María. Con gran sinceridad, confesó que la pandemia del COVID-19 fue otro de los motivos que influyó en su decisión.

“En este momento yo no puedo ser parte, siendo muy muy honesta conmigo y con todos los demás, no puedo comprometerme a estar al 100%, porque como todos saben estoy embarazada, estamos en medio de una pandemia, que bueno... hasta ahora no han dado fecha de alguna vacuna, de alguna cosa que nos dé como luz verde para decir ‘bueno, ok’”, explicó a sus más de siete millones de seguidores.

“Realmente hay que seguir cuidándonos. Conforme más se acerca el parto, las mujeres que han estado embarazadas lo sabrán, hay más nervios, hay más preocupaciones, siempre es un riesgo, y claro que le pido muchísimo a Dios que todo salga bien, pero realmente es eso, mi cabeza está en lograr dormir bien, lograr comer bien, tratar de estar lo mejor posible y lo más sana posible, física y mentalmente para que mi bebé crezca sana”, añadió.

Anahí y Dulce María fueron compañeras en RBD (Foto: Cuartoscuro)

La actriz de “Falsa Identidad” contó que durante 30 años, siempre priorizó su carrera profesional, y ahora, debe centrarse en su nuevo proyecto: formar una familia.

“Ahorita estoy formando una familia, estoy viviendo una etapa muy especial que no puedo posponer ni puedo adelantar, y es la que estoy viviendo ahorita, y ese ser depende completamente de mí, de mi estabilidad y de mi salud”, expresó.

Además, reveló que su estado físico no es el mejor para participar en un evento tan grande como Ser o parecer, ya que simplemente subir las escaleras de su casa “es un esfuerzo”. Esto no le permitiría dar el 100% durante la actuación, tal y como hacía cuando estaba en el grupo y se entregaba “en cuerpo y alma”.

A pesar de que no estará sobre el escenario el próximo 26 de diciembre, recomendó a todos sus seguidores asistir al reencuentro, que en su opinión, nos hará revivir aquella época que marcó a una generación.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Ya es un hecho el reencuentro de RBD: “Ser o parecer” será un show virtual, pero no estarán Dulce María y Alfonso Herrera

Niño o niña: así reveló Dulce María el sexo de su bebé

Así fue la sorpresa que hizo llorar a Dulce María en el programa “Un Nuevo Día”

″¡Ya se mueve!": Dulce María se mostró conmovida y compartió imágenes de su embarazo