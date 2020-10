“Yo no soy la productora del evento”: Anahí habló del reencuentro de RBD y reveló que harán contenido nuevo

Anahí afirma que RBD sorprenderá con música nueva, a pesar de la ausencia de Dulce y Poncho! (Video: Youtube @programahoy)

El reencuentro de RBD es uno de los eventos más esperados del año en cuestión del mundo del entretenimiento en América Latina, pero si había alguien que se encontraba muy a gusto con la reunión del grupo musical era la cantante Anahí, quien desapareció de los escenarios musicales luego de contraer matrimonio con el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Y a pesar de que muchos fanáticos esperaban un reencuentro en donde estuvieran involucrados todos los integrantes del grupo, desgraciadamente eso no podrá ser, ya que de los seis, al menos dos no formarán parte de esta nueva reunión: Dulce María, una de las líderes de la agrupación y Poncho Herrera, que recientemente rechazó regresar pues admitió que su estancia en el grupo fue por la compañía pero que en realidad no siente especial atracción en volver a cantar y bailar.

La que habló en representación de toda la agrupación fue Anahí, quien dio una entrevista a Galilea Montijo en “Hoy” en relación a porque algunos de sus compañeros decidieron no formar parte del evento. Así lo dijo la cantante:

Cuando a mi me invitan a hacer esto pues yo dije ‘le entro’ porque para mí RBD es algo muy especial. Primero estábamos los seis como viendo como podría ser y tal y después Poncho decidió no participar y después Dulce nos dijo de su embarazo. Primero queríamos hacerlo en octubre pero pues lo quisimos adelantar a marzo para que Dul tuviera a su bebé, pero posteriormente decidió no participar

Desde que la cantante dio a conocer que se encontraba embarazada, decidió apartarse del trabajo y para cuidarse y tomar su papel como madre (Foto: Instagram @dulcemaria)

Y es que Dulce María dijo a través de su perfil de Instagram y en diversas entrevistas que su participación en RBD no podría ser ya que quería dedicarse su tiempo para poder ser madre, pues era un sueño que estaba persiguiendo desde el año 2019. Sin embargo no fue sino hasta este periodo de pandemia que en realidad pudo darse el tiempo de intentar buscar la maternidad, algo que la tiene muy feliz.

La negativa de Poncho Herrera es una de las que más ha causado polémica dentro de todo el tema del reencuentro, ya que las primeras versiones narraron que el actor se encontraba muy concentrado en su carrera y que nunca quiso formar parte del evento pero otros anunciaron que hubo un desencuentro con Anahí. Este tema sería la causa principal por la que decidió no integrarse al equipo.

Y es que el papel de Anahí dentro del reencuentro está más que marcado, aunque ella afirmó que no es la productora pero que se encuentra muy entusiasmada del espectáculo que está por venir, aunque muchos vieron en este acto un especial interés de que le sirva como plataforma para regresar a su vida en el espectáculo y que pueda volver a la pantalla chica luego de su papel en el rol político:

Quiero dejar muy en claro que yo no soy la productora del evento, me tiene muy feliz hacerlo, claro que los voy a extrañar mucho, claro que me hubiera encantado que estuvieran. Bueno les voy a contar algo y Dulce no me va a dejar mentir: si alguien les estuvo lata y que ya hasta pena me daba al final porque 20 mensajes y voicenote, porque las mías duraban como 3 minutos y tratando de ver y tratando de hacer que se grabara ella cantando...

Anahí sería la causa por la cual Poncho Herrera no querría participar en el grupo (Captura de Pantalla: Instagram @anahí)

Quien sí decidió formar parte del evento desde el principio y siguió la temática fue Maite Perroni, quien se encuentra haciendo y trabajando en la serie de Oscuro Deseo, en el que fue muy elogiada por su cambio de atmósfera y por dejar de realizar papeles cómodos para poder enfrentar escenas de temáticas fuertes y de sexualidad. Ella será una de las estrellas que más estarán bajo la lupa de los seguidores durante el espectáculo.

