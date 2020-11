Pago por evento: así podrás ver la boda de Ninel Conde en internet

La cantante anunció el costo y los horarios en los que se transmitirá el video de su boda (Foto: Instagram @ninelconde)

La boda de la actriz Ninel Conde no deja de ser el centro de polémicas, ahora anunció que se podrá acceder a una cobertura exclusiva que se le hizo al evento por una módica cantidad, en la que ofrecerá toda la información, detalles y forma en la que se organizó el evento.

A pesar de que la boda en sí misma fue un evento mediático, no sólo porque se realizó en la fecha en el que inició un repunte de contagios causados por el COVID-19 en la Ciudad de México, sino porque las autoridades capitalinas prohibieron que se realizara, por lo que tuvieron que trasladar a los invitados y enseres a una propiedad en el Estado de México, en donde finalmente pudieron unirse en matrimonio.

Unos días antes de que se consumara la boda, la actriz negó que fuera a contraer matrimonio en este año y había afirmado que tanto ella como Larry habían planeado trasladar el evento hasta marzo de 2021; inclusive, el mismo día del enlace matrimonial, el 29 de octubre, la misma Ninel negó que hubiese un matrimonio en corto plazo.

La pareja decidió vender la grabación de su boda en internet y además habrá un concierto de Ninel Conde (Captura de Pantalla: Instagram @ninelconde)

Afirmó que no se ha casado aún de forma legal con Larry Ramos, sino que, de acuerdo con la cantante, la ceremonia que se llevó a cabo en octubre fue únicamente un ritual cristiano para que quedaran unidos ante esa religión pero que no contaron con un representante del registro civil, y ante la ley ellos no están unidos de alguna forma.

Pero la polémica ceremonia no cesó de ser una fuente de problemas para Conde y para su ahora esposo colombiano, ya que tuvieron problemas no sólo con el Museo de la Bola, el primer lugar en donde planearon realizar su vínculo, a quienes el “Bombón Asesino” posteriormente acusó de “haberlos discriminado” por no permitirles realizar el evento pues supuestamente, el sitio realizaba numerosos eventos y sólo se negaron cuando se enteraron que ella pertenecía a la farándula supuestamente querían pasar desapercibidos para evitar sanciones.

Así lo dijo Ninel Conde ante el programa de espectáculos De Primera Mano:

De hecho hay un contrato firmado con ese museo y realmente aquí la cuestión es que, como se dieron cuenta de que era yo, el mismo día del evento dijeron ‘es que no sabíamos que era una figura pública, si no pues les hubiéramos dicho que no’, y le digo ‘óigame, me está discriminando, ¿por qué? Si cada 15 días tienen XV años y bodas aquí y las toman como si fueran comida, por qué por ser yo no se va a poder’. Así me dijeron, que por ser yo figura pública ellos se iban a meter en problemas y que ya les había hablado la delegación y que no querían problemas

Alex Gou y Raúl Araiza estuvieron en la reciente boda de Ninel Conde (Captura de Pantalla: Instagram @negroaraiza)

Luego de que la pareja fuera avisada de que la fiesta no podría llevarse a cabo, tuvieron que buscar rápidamente una nueva locación para la fiesta, que terminó tomando lugar en una enorme casa en un complejo habitacional en el Estado de México. Esto no sólo generó polémica dentro de los medios de comunicación, sino hasta entre los vecinos de la zona, quienes se vieron afectados por el ruido de la celebración, y además, lo consideraron como un riesgo sanitario.

El costo para poder acceder al evento será de una módica cantidad de 132 pesos, con lo que se podrá tener acceso a las grabaciones y detalles de la boda y será transmitido a través de una plataforma de contenidos en línea el 14 de noviembre a las 20:00 horas, que además incluirá un concierto de Ninel.

Los críticos de la cantante afirmaron que se encuentra comercializando el evento debido a una supuesta gran deuda que tiene Larry Ramos fruto de sus numerosas demandas por fraude por parte de empresas en Miami y otras partes de Estados Unidos.

