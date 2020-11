“Yo llegaré hasta donde él quiera”: Dulce habló sobre la demanda que interpuso contra el padre de Alessandra Rosaldo

La cantante Dulce demandó a Jaime Sánchez Rosaldo debido a un fraude que le hizo con un contrato (Foto: Instagram @dulcelacantante / @instajim07)

El escándalo del conflicto entre la cantante Dulce y Jaime Sánchez Rosaldo continúa, y es que ahora la cantante acusó al padre de Alessandra Rosaldo de haber desaparecido luego de que ella lo demandara por fraude e incumplimiento de contrato luego de que él la acusara de deberle 3 millones 800 mil pesos por un incumplimiento de contrato.

A partir de que se dieron esas acusaciones, Dulce decidió reunirse con su equipo de representantes legales para poder responder ante las acusaciones con una demanda contra Sánchez Rosaldo por fraude e incumplimiento de contrato. La cantante aseguró que Jaime ya había firmado un contrato a nombre de ella para dar una serie de espectáculos antes de que ella siquiera aceptara una relación laboral con él, lo que le permitiría trabajar como su representante.

La semana pasada, Dulce acudió a ratificar la demanda que interpuso contra Jaime Sánchez para que el caso iniciara el proceso legal. Sin embargo, la cantante acusó que a partir de ese día, el padre de Alessandra no se ha hecho presente ni se ha dejado notificar para que se del juicio entre los dos. Así lo dijo en una entrevista para el programa De Primera Mano:

El señor, en lugar de hablarlo conmigo o con mis abogados decidió irse a revistas y a medios, pues lo tuve que demandar por la orden penal porque hubo un desorden, ratifiqué la denuncia y estamos esperando los resultados de la indagatoria que está haciendo la Fiscalía (...) yo me voy hasta donde él quiera

La gira entre Dulce y Napoleón era un plan que ambos habían armado desde hace algunos años pero ahora quedó en suspenso (Foto: Instagram @napoleonmusica)

Según señaló Dulce en la conferencia de prensa en la que reveló que procedería legalmente en contra Jaime Sánchez Rosaldo, la cantante se enteró de la supuesta deuda que tiene con él mediante una entrevista que dio para una revista. En dicha conversación, Jaime aseguró que ella le debía casi 4 millones de pesos que le dio él como adelanto para poder conseguir su exclusividad y trabajar como su agente, pero unos días antes ella había participado en un espectáculo musical y ello significaba que había roto su parte del trato, por lo que le exigió el dinero de vuelta.

Sin embargo, en la conferencia de prensa que ella dio para aclarar el tema, Dulce enseñó las conversaciones que tenía con Sánchez Rosaldo y afirmó que el contrato con el cual ella daría unos espectáculos (que serían junto al cantante Napoleón) se había firmado en enero de este 2020, pero que ella firmó contrato con Jaime Sánchez Rosaldo hasta febrero, lo que daba por inválido el pacto ya que él la había comprometido a ella cuando todavía no era ni su agente:

’Me dijo ‘son como 36 hojas, te voy mandar estas poquitas para que no te aburras’, le dije ‘No no me aburro, pásamelo todo’, pero él me mandó lo que él quiso (...) Entonces reviso el contrato y veo porqué no me lo quería dar, porque lo firmó el 11 de enero, cuando él no era mi mánager. Al señor yo lo hice mi mánager a partir del 11 de febrero

Napoleón y Jaime Sánchez Rosaldo tiene un contrato de exclusividad con Napoleón (Foto: Instagram @napoleonmusica)

A partir de entonces, quien se dedicó a hablar ante los medios fue la misma Dulce, quien también acusó a Sánchez Rosaldo de ser un personaje falso ya que cuando él le había mandado el contrato para que ella lo aceptara como representante, había numerosos errores que se basaban en errores ortográficos en el nombre de él y que, además, se lo había entregado por partes. Así lo dijo:

Pero qué chistoso que pone su nombre ‘Jaime Sáchez Rosaldo’ y no Jaime Sánchez Rosaldo, le digo, yo me apellido Noeggerath y nunca me he equivocado al escribirlo, ¿y tú te apellidas Sánchez y te equivocas en la escritura? ¿Cómo puedo confiar en un mánager que me ofrece una cosa, tarda meses en cumplirla y cuando la cumple se equivoca y escribe Sáchez y no se da cuenta. Ahí tienes una semblanza de un personaje tramposo

A pesar de que enfrenta un juicio contra una familia muy poderosa como son los Derbez-Rosaldo, Dulce aclaró que ellos han sido personas honestas y limpias que no se han relacionado con el conflicto y que de ninguna manera busca afectarlos pero que sólo quiere “limpiar su nombre” y no los responsabiliza de ningún problema:

Pues no lo creo la verdad yo creo que ellos son personas muy buenas, personas decentes y yo más bien pienso que ellos sí les interesaría averiguar. Si fuera mi papá yo trataría de averiguar ‘¿qué pasó?’(...) claro que los conozco pero no porque tengamos una gran amistad, somos compañeros y pues yo no creo que tenga que involucrarse para nada, ni siquiera sus nombres, ellos ni la deben ni la temen pero aparecen porque solamente así se le conoce al señor ¿no?

