Dulce ratificó su denuncia en contra del suegro de Eugenio Derbez

Dulce ratificó su denuncia contra el suegro de Eugenio Derbez y dijo que su intención es solamente limpiar su nombre (Foto: Instagram @dulcelacantante)

El pleito entre Dulce y su ex mánager Jaime Sánchez Rosaldo continúa y es que la cantante acudió ante la autoridades para ratificar la denuncia por incumplimiento de contrato y fraude en contra de Jaime.

Dulce habló ante distintos medios de comunicación para informar que su denuncia sería ratificada y que busca que se limpie su nombre y se llegue a la verdad, esto luego de recibir una acusación por parte de Sánchez Rosaldo de que tiene una deuda por incumplimiento de contrato en el que le habría dado 3 millones de pesos como adelanto por un contrato de exclusividad. Así lo dijo a los medios:

Pues vengo tranquila, cumpliendo con un deber, conmigo misma, para pedirle a las autoridades que pongan todo en claro, que cada quien se haga responsable de lo que le toca y que se limpie mi nombre por completo

Jaime Sánchez Rosaldo la acusó de deberle 3 millones de pesos que el le habría dado como adelanto por un contrato que ella incumplió (Foto: Instagram @instajim07)

Dulce afirmó que afortunadamente ha sido un proceso legal relativamente tranquilo, que no ha recibido amenazas de nadie pero que en los días más recientes un par de personas fueron a tomar fotos de su casa y de su vehículo, algo que le llamó mucho la atención pero que decidió no tomar importancia aunque sí pidió que se investigue el hecho.

Ante la pregunta de si sospecha que Eugenio Derbez y Alessandra Sánchez Rosaldo moverían algunas de sus influencias en las cortes para que ella pierda el juicio, la actriz dijo que no lo ve así y que confía en que esta es una cuestión independiente en la que ellos “ni la deben ni la temen”:

Pues no lo creo la verdad yo creo que ellos son personas muy buenas, personas decentes y yo más bien pienso que ellos sí les interesaría averiguar. Si fuera mi papá yo trataría de averiguar ‘¿qué pasó?’(...) claro que los conozco pero no porque tengamos una gran amistad, somos compañeros y pues yo no creo que tenga que involucrarse para nada, ni siquiera sus nombres, ellos ni la deben ni la temen pero aparecen porque solamente así se le conoce al señor ¿no?

A pesar de que Jaime no procedió legalmente para su reclamo, Dulce sí lo hizo y hace algunas semanas apareció con su equipo legal y ofreció una conferencia en la que habló sobre el tema y refirió que cuando su supuesto mánager le mandó el contrato, ella notó que había una serie de errores e inconsistencias que la hicieron dudar del mismo. Así fue como se refirió a las irregularidades del documento que le mandó Jaime:

’Me dijo ‘son como 36 hojas, te voy mandar estas poquitas para que no te aburras’, le dije ‘No no me aburro, pásamelo todo’, pero él me mandó lo que él quiso (...) Entonces reviso el contrato y veo porqué no me lo quería dar, porque lo firmó el 11 de enero, cuando él no era mi mánager. Al señor yo lo hice mi mánager a partir del 11 de febrero

Dulce dijo que no cree que Eugenio Derbez y Alessandra muevan influencias para afectarla en el juicio pues "son buenas personas" y "ni la deben ni la temen" (Foto: captura de pantalla)

Y esto no era todo porque según la misma Dulce, había encontrado errores ortográficos en lugares clave que la hicieron sospechar de las intenciones de Jaime Sánchez, ya que los puntos clave eran precisamente en su nombre, por lo que se le hizo raro que siendo un documento tan importante y con mucha seriedad tenga ese tipo de equivocaciones:

Pero qué chistoso que pone su nombre ‘Jaime Sáchez Rosaldo’ y no Jaime Sánchez Rosaldo, le digo, yo me apellido Noeggerath y nunca me he equivocado al escribirlo, ¿y tú te apellidas Sánchez y te equivocas en la escritura? ¿Cómo puedo confiar en un mánager que me ofrece una cosa, tarda meses en cumplirla y cuando la cumple se equivoca y escribe Sáchez y no se da cuenta. Ahí tienes una semblanza de un personaje tramposo

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Dulce anunció que demandará al suegro de Eugenio Derbez por fraude

Poncho De Nigris sin filtros: reveló que su madre usa redes sociales cuando quiere algo de ellos

Octavia Spencer y la relación con Keanu Reeves: nunca se ha perdido un filme del actor

“Seguramente vamos a hacer el amor”: Diego Verdaguer habló sobre su difícil separación de Amanda Miguel