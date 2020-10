Dulce anunció que demandará al suegro de Eugenio Derbez por fraude

La cantante dijo que procederá contra el padre de Alessandra Rosaldo por fraude (Foto: Instagram @dulcelacantante)

La cantante Dulce dio a conocer que ha decidido proceder legalmente contra Jaime Sánchez Rosaldo, su supuesto representante y padre de la cantante Alessandra Rosaldo, esto luego de acusar a Dulce de deberle tres millones y medio de pesos que le dio como un anticipo para una gira que nunca se hizo.

Dulce dio una conferencia a diversos medios de comunicación, donde dijo que su equipo legal le recomendó que procediera contra Sánchez Rosaldo debido a que su forma de trabajo está llena de cuestiones irregulares entre lo que supuestamente incluiría el contrato con Dulce.

En específico, Dulce afirmó que el contrato que la unía a la gira con Napoleón fue cancelado mucho antes de llegada la pandemia, debido a que Sánchez Rosaldo le habría mandado la información del contrato de forma incompleta. Además, dijo que se dio cuenta de que Jaime Sánchez había firmado el contrato a su nombre y no bajo el nombre de Dulce, haciéndose pasar por su representante cuando aún no entraba en efecto dicho pacto entre ellos. Así lo informó la cantante:

‘Me dijo 'son como 36 horas, te voy mandar estas poquitas para que no te aburras’, le dije ‘No no me aburro, pásamelo todo’, pero él me mandó lo que él quiso (...) Entonces reviso el contrato y veo porqué no me lo quería dar, porque lo firmó el 11 de enero, cuando él no era mi mánager. Al señor yo lo hice mi mánager a partir del 11 de febrero

Según Dulce, Jaime Sánchez Rosaldo le entregó información incompleta y con errores en el contrato (Foto: Instagram @instajim07)

Según la también actriz, este contrato le dio como resultado un beneficio de 11 millones de pesos a Jaime Sánchez Rosaldo, tras lo cual la buscó para poder firmar el documento y que quedara registrada su parte, pero se dio cuenta de que la fecha no coincidía, por lo que Dulce decidió no firmarlo. Además indicó que ella le había pedido a Sánchez que le permitiera algo de libertad para poder participar en otros eventos, algo que Sánchez Rosaldo le prometió e inclusive le mandó un escrito.

Pero qué chistoso que pone su nombre ‘Jaime Sáchez Rosaldo’ y no Jaime Sánchez Rosaldo, le digo, yo me apellido Noeggerath y nunca me he equivocado al escribirlo, ¿y tú te apellidas Sánchez y te equivocas en la escritura? ¿Cómo puedo confiar en un mánager que me ofrece una cosa, tarda meses en cumplirla y cuando la cumple se equivoca y escribe Sáchez y no se da cuenta. Ahí tienes una semblanza de un personaje tramposo

La actriz dijo que no se va a dejar intimidar y que responderá ante las instancias legales (Foto: Instagram @dulcelacantante)

Dulce reiteró que no se va a dejar intimidar ante las acciones de Sánchez Rosaldo, por esto declaró que fue subestimada por ser mujer y porque está acostumbrada a vivir y trabajar sola, pero aseguró que “se encuentra completamente equivocado” si cree que se va a dejar intimidar:

Se metió en la cueva, pero no quiere ver al lobo, bueno pues ya se le apareció el lobo y yo no soy ninguna mujer dejada. Él piensa que porque estoy sola, porque no tengo marido y no tengo mánager, vivo sola; piensa que a lo mejor puede hacer lo que sea conmigo o puede amedrentarme. Si yo tengo que vender o pedir prestado para satisfacer lo que me pida la ley y no un mamarracho que me lo exige a través de la revista

Hay que recordar que Jaime Sánchez Rosaldo le exigió de regreso los tres millones de pesos debido a que habría roto el contrato que firmó con él debido a la participación de Dulce en un concierto denominado “GranDiosas” donde apareció a lado de Manoella Torres, Rocío Banquells y María del Sol. Sin embargo, ahora será ante las instancias legales en donde se llegará al final del conflicto.

