Sara Sosa recordó a José José en Instagram, pero le llovieron ácidos comentarios por no reconciliarse con sus hermanos

Sara Sosa es la polémica hija del fallecido José José (IG: sari_oficial)

A un año de la muerte de José José, su hija Sara Sosa compartió una serie de fotografías para recordar lo que le dejó su padre, al que llamó su “maestro de vida” y “mejor amigo”.

La menor de los hijos del “Príncipe de la canción” publicó tres postales de su infancia al lado del famoso cantante mexicano.

En las imágenes, especialmente en blanco y negro, aparecen José José, Sara Salazar y Sarita cuando apenas era una bebé o una niña de unos cuantos años.

Sosa resaltó que sus publicaciones fueron hechas porque extraña mucho a su papá, al que dedicó varios emotivos mensajes.

(Foto: Instagram de Sara Sosa)

“Extrañando a mi mejor amigo y las mejores risas de mi vida 🤍 9.28.19”, escribió Sara para acompañar una fotografía del momento feliz al lado de José José, quien lució extremadamente sonriente compartiendo con su hija menor.

“Vivirás en mi gracias a la música y los recuerdos 💙 Te amo y te extraño demasiado Otousan. Gracias por ser mi maestro de vida. 9.28.19”, añadió en otra publicación que pronto acaparó la atención de los internautas, quienes destacaron la relación fracturada que existe entre los hijos del intérprete de El Triste o Gavilán o paloma.

“Y era papá de tus hermanos que no dejaste ver”, “¿En serio lo extrañas?”, “Aún no se te termina la mina de oro, engrenda del 666”, “También vive en el corazón de Pepito y Marisol, ojalá algún día digas en dónde están sus cenizas”, “Ojalá que nunca se te olvide que José Rómulo Sosa tiene dos hijos mayores que tú y ellos tiene el mismo derecho de saber la verdad de lo que ocultas”, “Das asco Sara ladrona” o “Ridícula”, fueron algunos de los comentarios que recibieron las publicaciones de Sara Sosa en Instagram.

Incluso entre las opiniones resaltaron las de aquellos que no lo olvidan la conducta que mostró tras la muerte de José José y su negativa de viajar al país natal de su padre. “Acá en México no eres bienvenida” o “No tienes nada que hacer en México”, comentaron más a fondo en la red social.

(Foto: Instagram de Sara Sosa)

La fractura entre los hermanos Sosa ha sido evidente desde hace muchos años, pero se acrecentó cuando falleció José José el 28 de septiembre del 2019.

Hace unas semanas la misma Sarita descartó una posible reconciliación con sus hermanos, José Joel y Marysol, al menos en un futuro cercano.

“Han pasado muchas cosas, pero igual es algo triste. Es algo muy personal... la gente no conoce la verdadera historia, entonces no sé si eso pueda pasar en un futuro. Obviamente no estoy cerrada... ha habido demasiadas cosas que han pasado”, declaró en una charla en el programa Despierta América.

Al respecto José Joel, también hizo comentarios sobre la ruptura que tiene con su hermana menor. El cantante mencionó en entrevista para Hoy que tanto él como su hermana Marysol están dispuestos a hablar, pero es ella quien los ignora.

En la conversación con la emisión de Univisión, Sara Sosa aseguró que no le afectan las críticas que recibe desde México: “porque no son ciertas.. mi papá siempre me decía ‘que se te resbale, ponte aceite de coco y que se te resbale’. No le presto atención porque eso solamente da energía negativa y solamente te estresa, te da un estrés que no es necesario”.

Sara también aprovechó para enviar un mensaje a la gente en México. “Que los amo, que aunque no sepan la realidad yo siempre he dicho que la gente que realmente conoció a mi papá, que realmente fueron sus fans saben la historia de José José saben realmente quiénes somos. El hecho de que la gente crea algo que no es como que duele pero igual lo mejor sería que ellos recordaran quiénes fuimos nosotros, como una familia siempre”, comentó.

