“No tengo palabras”: “Pepillo” Origel y su profunda tristeza tras la muerte de Magda Rodríguez

El conductor Juan José “Pepillo” Origel quiso rendir un homenaje a su difunta amiga Magda Rodríguez, con quien colaboraba con algunas apariciones durante el programa “Hoy”, y es que Origel afirmó que su cercanía con la productora fue muy estrecha e inclusive dijo que fue la última persona en besarla a forma de despedida durante el festejo que tuvo el programa unas semanas antes.

Por ello, en la emisión de este martes del programa “Hoy”, el conductor habló del fuerte impacto que le afectó cuando se enteró del fallecimiento de Magda, el cual se dio la mañana del domingo primero de noviembre. Fue así como lo dijo el conocido periodista de espectáculos en su sección “La nota que anota” a los conductores Andrea Legarreta y Raúl Araiza:

Saben, ustedes ya llegaron desde el lunes, pero no saben qué impresión llegar ahorita y que no esté Magda. No tengo palabras para decir porque yo creo que todo México nos impactamos con la muerte de nuestra querida Magda

Según informó Origel, él se encontraba de viaje en Guanajuato cuando le informaron del fallecimiento de la productora, por lo que no pudo regresar pronto para poder asistir al programa de homenaje que le prepararon en el matutino durante el lunes. Así lo dijo:

El pasado lunes, el programa decidió rendirle un homenaje a quien fue su productora por más de un año. De hecho, los altos ejecutivos de Televisa habían acordado darle un año de extensión extra para poder seguir con el proyecto, ante el cual tendría que convencer a los directivos de la televisora para que siguiera el programa pues estos habían criticado que, luego de 20 años al aire, ya había rendido lo suficiente y que podría usarse el espacio de ese horario para proyectos nuevos de diferente concepto.

Ante el fallecimiento de Magda, quien quedó a cargo del programa fue su hermana, quien a su vez era su asistente en la producción, Andrea Rodríguez. Fue precisamente Andrea Legarreta quien informó sobre esto y a si mismo reveló que a Rodríguez también se le ofreció el contrato por un año con el fin de que el programa pueda seguir al aire y de darle una oportunidad en el rol de la producción.

Ausente del programa y conectada sólo por vía remota se encontraba la conductora Galilea Montijo, quien se encuentra a la espera de unos resultados de una prueba de COVID-19, esto luego de estar en contacto con Ariel Miramontes, mejor conocido como “Albertano” quien recientemente anunció que había dado positivo a la enfermedad. Y es que el positivo de “Albertano” pone en focos rojos a diversos miembros del elenco de Televisa pues comparten escenario con otras personalidades en la obra “El Cuarentenorio Cómico”, donde Miramontes participa.

A pesar de que lo que causó el fallecimiento de Magda no estaba relacionado con el coronavirus, el conductor y productor Daniel Bisogno afirmó que Rodríguez pensaba que estaba contagiada, sin embargo las diversas pruebas que se había hecho la también productora de “Laura Sin Censura” y de “Enamorándonos” habrían demostrado que no tenía COVID-19.

Fue su hija Andrea Escalona quien habló al respecto sobre los últimos momentos de su madre. Afirmó que realizó una llamada para hablar con su madre pero que le contestó la trabajadora doméstica, ante lo cual le informó que Magda le había pedido que la despertara a las 11 de la mañana, pero Andrea insistió en que la despertara y cuando la fue a ver dijo que no despertaba. Esto hizo que Escalona se movilizara a rápidamente a la casa de su madre pero ya había fallecido:

Estuve con ella en su casa, me fui al teatro y había quedado de irme a dormir con ella porque no se sentía muy bien. No me especificaba de qué, pero simple y sencillamente tenía una carga de chamba en la semana y no se sentía muy bien. Luego me canceló y me dijo que mejor que no, que no fuera a tener algo contagioso, que mejor nos viéramos el domingo (...) Sé que suena a cliché, pero ella sí era la mejor mamá del mundo, la mejor productora, la mejor jefa, con una sonrisa, siempre quería ayudar a todo el mundo. Una gran porrista mía en lo personal, nunca se quejaba