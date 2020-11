“Quiero que vayan de blanco”: Andrea Legarreta ya platicó con sus hijas sobre su futura muerte y así quiere ser despedida

La también actriz ya tiene listo el testamento para el día en que muera (Foto: Instagram @andrealegarreta)

Andrea Legarreta tuvo un breve encuentro con la prensa a sólo dos días del fallecimiento de la productora Magda Rodríguez; habló del tema de la muerte y destacó que ya ha platicado al respecto con toda su familia, incluso reveló que junto a su esposo Erik Rubín ya tienen listo un testamento.

“Nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, hemos hablado con nuestra familia, desde hace tiempo nosotros tenemos un testamento. Pero en realidad y lo que le digo a mis hijas que lo que tenemos que hacer y pensar es en vivir”, expresó la conductora de Hoy a las afueras de Televisa ante un grupo de reporteros.

Legarreta admitió que ya sabe qué desea que suceda con sus bienes materiales cuando llegue el día de su muerte, además aseguró que ya charló con sus hijas Mía y Nina, de 15 y 13 años, cómo desea que se lleve a cabo su funeral, en el que quiere que sólo haya pocos invitados, los familiares y amigos más allegados, y que el ambiente que se genere sea de fiesta y alegría y no de tristeza.

Hace unas semanas, toda la familia Rubín Legarreta dio positivo a COVID-19 (Foto: Instagram@erikrubinoficial)

“Ellas saben que de lo que más amo en la vida aparte de ellas es viajar porque para mí eso es vida, igual que a Magda le encantaba. Conocer lugares, comer rico, conocer culturas distintas, la sorpresa del día a día, yo les dije ‘cuando yo me vaya, que me voy a ir como de 100, no me gustaría invitar a nadie a mi velorio, pero como no voy a decidirlo, les digo: quiero que vayan de blanco’ ”, contó a los medios.

La también actriz que se mantiene al frente del matutino más importante de Televisa desde hace más de 20 años destacó lo importante que es para ella inculcar en sus hijas el amor por la vida y dejar de lado los sentimientos negativos y depresivos. Además señaló que para el día de su funeral ya hasta tiene elegida qué canción quiere que suene:

Hay una canción que me fascina que se llama I Lived de One Republic. Ese es el chiste, que nos comamos la vida y la gocemos, es lo que les dije ‘ustedes la ponen y se me ponen muy felices’, porque hay que celebrar la vida y nuestro paso por aquí… Yo siento que hay gente que pasa por la vida sufriéndola, amargándose, conectados con lo negativo, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer consciencia de que la vida tiene momentos duros y difíciles, pero que sin duda también tiene momentos maravillosos y muchos dependen de nosotros

Magda Rodríguez sostuvo una muy buena mancuerna con las titulares de "Hoy": Andrea Legarreta y Galilea Montijo (Foto: Instagram@magdaproducer/@galileamontijo/@andrealegarreta)

El mundo del espectáculo mexicano vive una perdida importante con el fallecimiento de Magda Rodríguez, quien a los 57 años perdió la vida en su casa a causa de un shock hipovolémico derivado de un sangrado intestinal. La noticia impactó a Legarreta, quien se desvivió en elogios para su jefa y amiga. Así lo dijo ante los medios:

“Era una guerreraza, una mujer que sin dudas nos demostró que se vale luchar por tus sueños y que además los puedes conseguir. Era una mujer muy generosa con muchísima gente, de pronto veías personas a cuadro que a lo mejor te preguntabas ‘¿por qué?’, y era porque ella les veía algo especial en ellos y decidía dar esas oportunidades. Si ustedes ven las redes, están invadidas de comentarios de agradecimientos hacia ella y cuando llega a Televisa marca una diferencia, ella tenía una generosidad notable”, expresó.

La emisión que era dirigida por la recordada productora fue retomada por Nino Canún junior esta semana, sin embargo, Andrea Legarreta reveló esta tarde que quien continuará al frente de Hoy será Andrea Rodríguez, hermana de la fallecida realizadora.

