Murió Tere Farfisa, fundadora de Las Ultrasónicas, pionera del punk garage y promotora de la escena contracultural en CDMX

Tere Farfissa (Foto: Twitter@FILTERMexico)

Este miércoles fue reportada por familiares y amigos la muerte de la tecladista Tere Farfisa, una de las fundadoras de la banda de punk garage mexicana Las Ultrasónicas, integrante de Los Mustang 66 e impulsora de la escena contracultural en México. Fue Ernesto Martínez Fuzz, pareja de la artista, quien confirmó el deceso de Tere tras ver disminuida su salud a causa del cáncer durante cinco años.

“Siempre estarás en mi mente y corazón, amor de mi vida. Gracias por toda esta vida llena de amor y de lecciones para mí, para José, familia y amigos que disfrutamos de tu existir. Te vamos a extrañar mi amor, Tere Farfisa, viviste cinco años luchando hasta el último minuto contra el cáncer con valentía y éste hoy te arrebató de nuestro lado. Descansa en paz, amor de mi vida. Por siempre en mi mente y corazón. Te amo y amaré siempre, por siempre tuyo, Ernesto”, compartió el músico en su cuenta personal de Facebook.

Tras la noticia, algunos integrantes de la escena surf garage lamentaron el fallecimiento y la cuenta de el emblemático Multiforo Cultural Alicia también se pronunció al respecto.

Por su parte, la periodista de La Jornada y Subdirectora de Programación Cultural de la Ciudad de México, Patricia Peñaloza, destacó la importancia de la músico.

“Muchas noticias tristes estos días. Nos deja, víctima de cáncer, Tere Farfisa, pieza clave, al lado de Erenesto “Fuzz” Martínez, de la escena under-garage de la CDMX. Chambeadora y apasionada, trajo a muchas bandas y tocó en otras tantas; fundadora de Ultrasónicas, etc. Descanse en paz”.

A las condolencias se sumaron sus ex compañeras de Las Ultrasónicas: “Descansa en paz, Tere Farfisa, fundadora de esta banda junto a Jenny Bombo. Tu legado garagero será infinito en México. Gracias por las tocadas legendarias y por darle batalla al cáncer! Un abrazo rocker para ti y los tuyos! Hoy las Ultras están de luto”, se lee en el perfil oficial de la banda conformada sólo por chicas.

Por su parte Jenny Bombo aseguró que el deceso de Farfisa significa una gran pérdida para el rock mexicano y el underground, “gracias por todo lo que nos diste siempre te recordaré como una gran mentora de la música, mi corazón va hacia ti donde te encuentres hasta siempre”, expresó.

Usuarios lamentaron su partida y recordaron anécdotas con su música: “Descansa en paz, Tere Farfisa. Gracias por todo el legado, desde Las Ultrasonicas hasta Los Mustang 66. Por la música, los eventos de Darkzone y por abrir brecha al garage en este país. Buen viaje”, “Yo crecí escuchando al las Ultras y soñaba con ser punk, rebel y rockstar como ellas. Nadie con quien convivía las conocía y me veían raro, me gustaba”.

Apenas el 14 de octubre, en sus redes sociales se solicitaba la ayuda de la comunidad de la música contracultural en México para colaborar con transfusiones sanguíneas para Tere, a recibirlas en el banco de sangre del Hospital Juárez; el 1 de septiembre la misma Tere lamentó el deceso de su madre, doña estela López: “Mi hermosa madre ayer nos dejó, el dolor es demasiado, me harás tanta falta”, escribió.

Los pininos de la banda de garage se remontan a 1996, cuando Jenny Bombo al lado de Tere Farfisa decidieron bautizar el proyecto con el nombre de Las Ultrasónicas, agrupación con una estética “cutre” integrado únicamente por mujeres.

A la banda poco tiempo después ingresaron Jessy Bulbo, Suzy Vox y Ali Gua Gua, llegando a convertirse en un quintento hasta la salida de Tere, en 1998, cuando el grupo promocionaba su álbum Yo fui una adolescente terrosatánica, con el que se dieron a conocer en la escena indie capitalina.

El proyecto fue revolucionario para la época, influenciado principalmente por el movimiento riot grrrrl, caracterizado por letras explícitas y subversivas, desafiando los roles de género y enarbolando una crítica contra el machismo desde una perspectiva urbana. Temas como Yo solamente quiero ser tu perra, Monstruo verde y Luxor y Mohwak le dieron gran popularidad a la banda en espacios underground como el escenario del Tianguis Cultural del Chopo y las tocadas organizadas en Ciudad Universitaria y el Monumento a la Revolución.

Además de haber fundado la girl band, Tere fue tecladista de bandas relevantes de nuestro país, como Los Mustang 66 y Los Maniáticos. Recordada también por su voz ronca y atuendo psicodélico, fue promotora de la escena, logrando traer a México agrupaciones de gran nivel como The Fuzztones, Lords of Altamont, The Nomads, The Monsters, Mudhoney y The A-Bones.

Tere fue influencia de por lo menos dos generaciones de músicos en la Ciudad de México, donde se le veía en bares, fiestas y tocadas junto a su esposo Ernesto Fuzz.

Hace algunos años la pareja abrió el Fuzz ON, un espacio cultural ubicado sobre la calle de Bolívar, en el centro de la capital, donde se llegaron a presentar importantes grupos y fungió como escenario impulsor de la escena. Tiempo después fue reubicado en la colonia Doctores para luego cerrar definitivamente.