El propio Garrobo publicó en sus redes sociales esta mañana un mensaje para despedir a Arturo Huizar: “Con una inmensa tristeza les informo que desafortunadamente falleció el amigo, el maestro y el Ángel del metal mexicano. No tengo palabras, estoy en shock. Con todo mi corazón me uno a la pena que nos embarga a familiares y amigos. No dejemos de apoyar a la familia en este momento que necesita sentir nuestra admiración, cariño y respeto para Arturo Enrique Hernandez Huizar”.