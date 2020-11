Lucero habló del éxito de su hija: “Ya hubiera yo querido cantar a su edad como ella”

Madre e hija interpretaron "Gloria a ti" en el concierto "Lucero... Pop Live", la primera de las tres funciones que organizó la artista para celebrar sus 40 años de carrera (Video: Youtube @LuceroBrasil)

Sin quererlo, ni pretenderlo, Lucerito, la hija pequeña de Lucero y Manuel Mijares, se ha convertido en una de las voces más prometedoras del país.

El sábado 31 de octubre, la adolescente se subió al escenario, en el concierto que organizó su madre vía streaming para celebrar sus 40 años de trayectoria en la música. Las dos cantaron juntas el tema “Gloria a ti”, y a pesar de los nervios iniciales, la joven arrasó con su interpretación y se volvió viral en redes, donde los usuarios destacaron su voz “única” y “potente”.

Días después de la función, Lucero habló de la exitosa actuación en una charla con la periodista Luz María Soria, y contó cómo ha procesado su hija la apasionada reacción del público, que exaltó el talento innato de la joven y le vaticinó numerosos éxitos en el futuro.

"Ella está en las nubes, que no se lo cree, me dice: ‘Mami, yo quisiera agradecerle profundamente a toda la gente’. Le digo: ‘Yo les haré saber’. Y nada, probando que le gusta el escenario y todo eso, pero te digo, no sé si algún día lo va a hacer profesionalmente o no”, explicó la cantante y actriz de 51 años.

“Le digo a ella que ya hubiera yo querido a su edad cantar como canta ella, ya quisiera yo en este momento. Adoro los mensajes, los comentarios que he leído, que he visto a raíz de ese sábado, de ver que la gente la ha abrazado con comentarios increíbles, maravillosos, no tengo palabras para agradecerlo, porque es aún mejor y mayor que si me halagaran a mí”, agregó.

Los fans destacaron la voz potente de Lucerito Mijares, y también, su humildad y personalidad (Foto: captura de pantalla video de Youtube @LuceroBrasil)

Al salir a escena, Lucerito no solo cautivó a los fans con su voz, sino también con su humildad. Según contó su madre, las dos pasaron muchos nervios.

“Yo estaba más nerviosa que ella, porque claro que a ella le sudaban las manos. Desde antes me decía: ‘Ma, tengo muchísimos nervios’”, contó Lucero a la periodista.

Durante meses, artistas, amigos y seguidores le habían preguntado a la protagonista de Soy tu Dueña cuándo cantaría a dúo con su hija, especialmente después de que la adolescente interpretara con su padre, Manuel Mijares, el tema “Vencer al amor", hace aproximadamente un año.

“Yo lo vi como un momento familiar, de amigas, que compartí con ella en el escenario porque claro, mucho público me había dicho: '¿Cuándo canta contigo porque la hemos oído cantar con Manuel, su papá? ¿Y cuándo contigo?”, expresó.

Lucerito y Manuel Mijares cantaron juntos "Vencer al Amor" y se convirtieron en tendencia durante días (Video: Youtube Warner Music México)

Sin embargo, a pesar del furor que causó la presentación de Lucerito en el escenario, la joven promesa aún no sabe si quiere seguir los pasos de sus padres y dedicarse a la música.

“Siempre trato de aclarar y decir que este no es un lanzamiento como artista profesional, no hemos todavía decidido si ella se va a dedicar a esto o no. Ella todavía no lo ha decidido y nosotros como papás, yo como su mamá, estoy para apoyarla, pero jamás la obligaría”, contó la cantante.

Por ese motivo, aún no le ha dado ningún consejo en el terreno artístico; y cree que por la personalidad de su hija, madura y auténtica, tampoco los va a necesitar en el futuro.

“Yo podría llenarla de consejos toda mi vida mientras ella me los pidiera y viera que los necesita y lo que sea, pero sé que también ella podría tener un camino muy única y sería ella, y yo no intentaría imponerle cosas que son mías... Ella tiene su propia personalidad, sus gustos, su manera de pensar y, aunque es muy joven, sabe decidir muy bien, es muy madura”, explicó.

