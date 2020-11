Aseguran que Matthew Perry prepara sus memorias “sin censura” sobre Friends, sus adicciones y sus romances secretos: Jennifer Aniston y Julia Roberts

Jennifer Aniston y Matthew Perry (Shutterstock)

Un posible affaire entre Jennifer Aniston y Matthew Perry suena un poco extraño, pero pronto se conocerá si fue cierto. Según el periódico National Enquirer, el actor está escribiendo un libro en el que revelará todos los secretos de su vida, incluido la relación secreta que tuvo con su ex compañera durante el rodaje de “Friends”.

Tras varios años luchando contra sus adicciones y problemas de salud, el actor, de 51 años, está listo para contar su verdad en una explosiva autobiografía que ya está en producción. “Matthew no es tonto. Sabe que un relato sin censura de su tiempo en ‘Friends’ sería un éxito de ventas”, dijo una fuente al citado medio.

El informante también afirmó que Aniston y Perry salieron brevemente. Y aunque su relación no duró mucho, el actor, supuestamente, está listo para compartir detalles sobre su aventura. Además de Aniston, la estrella de Hollywood también revelaría detalles sobre sus romances con las actrices Julia Roberts y Yasmine Bleeth.

El actor sabe que la mayoría de los fanáticos de la comedia está interesados en conocer el detrás de escena del show y los secretos sin censura harán que el libro sea un éxito.

Perry también hablaría sobre su enamoramiento por Courteney Cox y la supuesta promesa de la actriz de que saldrían en una cita si él no recae en sus adicciones. “Obviamente, Court nunca salió con él, y está amargado por eso”, dijo la fuente.

Las memorias de Perry no estarían completas si no hablara de su otro coprotagonista de “Friends”, Matt LeBlanc. Este último, según informa el periódico, estuvo al lado de su colega mientras luchaba contra sus demonios.

Los rumores sobre Aniston y Perry han abundado durante meses. Pero son muy diferentes de lo que afirmó recientemente el tabloide. A principios de este mes, la revista Us Weekly afirmó que la protagonista de “The Morning Show” se ofreció a ayudar a Perry durante una recaída. “Jen ha estado en contacto regular con Matthew. Todo el mundo sabe que lo ha pasado mal últimamente, y Jen se ofreció a ayudar en todo lo que pudiera mientras lo instaba a que se cuidara ”, dijo la fuente.

En agosto, la revista Life & Style afirmó que Aniston lo ayudó al actor a lidiar con la tristeza de su cumpleaños. “Celebrar su cumpleaños es lo último que ha tenido ganas de hacer. Es solo un triste recordatorio de que está envejeciendo”.

“Todo el mundo sabe que tengo un historial de alcoholismo”, declaró hace años Matthew Perry, el famoso Chandler Bing de la emblemática serie “Friends”. El actor ha estado tres veces en rehabilitación y casi no recuerda sus últimos años en la comedia que lo hizo famoso.

A Perry le resultó complicado lidiar con la popularidad. “Durante unos ocho meses estuve encantado de ser famoso. Hasta que me di cuenta de que la fama no iba a arreglar las cosas que no funcionaban. Creía que la popularidad me haría feliz, pero no fue así. Y me llevé una profunda decepción”, reveló el actor que llegó a consumir un litro de vodka y unas 30 pastillas de Vicodin al día.

Perry nunca ha ocultado sus problemas de adicciones, que comenzaron cuando estaba en lo más alto de la fama.

Al consumo de alcohol se sumó una adicción a los analgésicos, desatada luego de un accidente en esquí, en 1997. Mientras en la pantalla la gente disfrutaba de las ocurrencias de Chandler, en lo privado, el actor vivía un infierno.

“Soy una persona bastante reservada, pero estaba en un programa de televisión que veían 30 millones de personas. La gente lo sabía y era público lo que me estaba sucediendo”, dijo en alguna ocasión sobre su lucha contra las adicciones.

“No recuerdo tres años de la serie. Estaba un poco fuera de mí en aquel momento... entre la tercera y la sexta temporada fueron años difíciles”, explicó.

En 2013, la estrella de Hollywood habló por primera vez sobre su dura batalla contra el alcohol y el Vicodin. “No podía parar”, dijo el actor a la revista People. “Con el tiempo las cosas se pusieron tan mal que no podía ocultarlo, y entonces todo el mundo lo sabía.”

Tras sus ingresos a rehabilitación, el actor comentó: “No se puede tener un problema de drogas durante 30 años y luego esperar que se solucione en 28 días”.

