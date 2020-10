Harry Potter y otos contenidos que ya no estarán en Netflix en noviembre

Quizá la ausencia más dolorosa es la de Harry Potter y las películas de esta saga que desaparecerán del famoso catálogo esta semana.

“El que no debe ser nombrado decidió que solo tienen hasta el sábado”, es la frase que Netflix utilizó para anunciar la salida de las películas de Harry Potter de su catálogo. Como esta franquicia, muchas más cintas saldrán de las filas de la plataforma de streaming este fin de semana y a lo largo de noviembre, así que es momento de sentarte frente al televisor y no levantarte hasta concluir tu misión de ver tus audiovisuales favoritos.

Como cada mes, la empresa anunció la llegada de decenas de películas a su sitio digital, pero también la salida de otros contenidos que seguramente romperán el corazón de más de uno no sólo en México, sino en toda Latinoamérica.

Quizá la ausencia más dolorosa es la de Harry Potter y las películas de esta saga que desaparecerán del famoso catálogo esta semana. “Atención, Potterheads: Esta es la última semana para volver a ver las películas de Harry Potter disponibles en Netflix. Amigos, lo intenté, pero el que no debe ser nombrado decidió que solo tienen hasta el sábado”, se anunció desde su cuenta de Twitter esta semana.

A las películas del recordado mago, también se suman ¿Cómo saber si es amor?, Death note, The muppets take Manhattan y Comer, rezar, amar.

Esta es la lista completa de contenidos que abandonan la productora audiovisual definitivamente en noviembre:

PELÍCULAS:

1 de noviembre

Almacenados

The big red one

Chop shop

La cigüeña no espera

Comer, rezar, amar

¿Cómo saber si es amor?

Cujo

Día de entrenamiento

Escape de Los Ángeles

El escuadrón del crimen

Francotirador: Recargado

Gandhi

Golden time

Harry Potter ya no será el mismo.

Harry Potter y la Cámara Secreta

Harry Potter y la Orden del Fénix

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte (Partes 1 y 2)

El joven tigre

Momento crítico

The muppets take Manhattan

My life

La reencarnación

Robin Hood: La Rebelión

Stuart Little

The Tourist

Undercover grandpa

Vecinos en la mira

Wild Wild West: Las Aventuras de Jim West

Yo antes de ti

2 de noviembre

Attack on Titan: Part 1

Attack on Titan: Fin del Mundo

Death Note (película)

Death Note: Light Up the New World

Death Note: The Last Name

Hasta el último hombre

Lowriders: El Sueño americano

6 de noviembre

Día de las Madres

9 de noviembre

Un monstruo viene a verme

11 de noviembre

Ingrid cambia de rumbo

Las locuras de Robinson Crusoe

SERIES:

1 de noviembre

Max Steel, Temporadas 1 y 2

Skin Wars, Temporadas 1 y 2

4 de noviembre

Qué pena tu serie

6 de noviembre

Novel

11 de noviembre

Chicos perdidos

DOCUMENTALES:

1 de noviembre

A Russell Peters Christmas

Hitler’s Steel Beast

Hitler’s Steel Beast

Imagen vía new on Netflix USA

Killer women with Piers Morgan

4 de noviembre

Williams

10 de noviembre

Natalia Valdebenito: Gritona

12 de noviembre

Long Time Running

13 de noviembre

Chasing Trane

La trilogía Matrix estará este mes en Netflix (Foto: WARNER)

No todo es malo, aquí te presentamos la lista de contenido que llega al catálogo en noviembre:

1 de noviembre

Matrix

Matrix: Recargado

Matrix: Revoluciones

Hitch: Especialista en seducción

La fiesta de Navidad

Una Navidad a la medida

La lista perfecta de Navidad

El secreto de Navidad

Una Navidad en Alaska

El aviador

S.W.A.T. Unidad Especial

3 de noviembre

Lazos de sangre

5 de noviembre

Bob Esponja: al rescate

Operación feliz Navidad

7 de noviembre

Los juegos del hambre: En llamas

Los juegos del Hambre: Sinsajo (Parte 1)

Los juegos del Hambre: Sinsajo (Parte 2)

12 de noviembre

Jurassic World: El reino caído

Yo, adolescente

13 de noviembre

Jingle Jangle: una mágica Navidad

La vida ante sí

18 de noviembre

Ahí viene Cascarrabias

19 de noviembre

Intercambio de princesas 2

20 de noviembre

Navidad extraterrestre

22 de noviembre

Dolly Parton: Navidad en la plaza

Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños

King Kong

24 de noviembre

Hillbilly una elegía rural

El cuaderno de Tomy

25 de noviembre

Las crónicas de Navidad (Parte 2)

26 de noviembre

Pura sangre

27 de noviembre

Voces

SERIES:

1 de noviembre

Dash y Lily

¿Me escuchas?: Temporada 2

4 de noviembre

Amor y anarquía

5 de noviembre

Paranormal

11 de noviembre

The Liberator

Nace una reina

13 de noviembre

Los favoritos de Midas

15 de noviembre

The Crown: Temporada 4

17 de noviembre

Somos los campeones

18 de noviembre

El sabor de las margaritas: Temporada 2

Remodelaciones festivas con el Sr. Navidad

20 de noviembre

Voices of Fire Unidos por el Góspel

23 de noviembre

Mars: Temporada 2

27 de noviembre

Un lugar para soñar: Temporada 2

Sugar Rush delicias navideñas: Temporada 2

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“La maldición de Bly Manor”, “It” o “El Cadáver”: 10 series y películas de terror en Netflix México para este Halloween

Netflix México: estos son los 12 estrenos imperdibles en septiembre

“Luis Miguel, la serie”: anunciaron al nuevo elenco de la segunda temporada y ya se sabe quién interpretará a Michelle Salas

Marisela Escobedo: la dramática historia de la mujer a la que ejecutaron por investigar el asesinato de su hija