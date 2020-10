“No me arrepiento, soy hombre”: Lupillo Rivera conservará el tatuaje de Belinda, a pesar de su romance con Christian Nodal

Belinda y Lupillo Rivera trabajaron juntos, como coaches de La Voz (Foto: Especial)

A más de un año de la polémica y aunque Belinda ya sostiene un romance con Christian Nodal, el cantante Lupillo Rivera no olvida el tatuaje que se hizo en el brazo por el amor que sintió hacia la intérprete de Luz sin gravedad en 2019 y cuando ambos eran coaches de La voz México.

“El Toro del corrido”, como también se le conoce, aseguró que no se arrepiente de haber grabado el rostro de su ex compañera en el reality show de TV Azteca y con quien, ha asegurado, sostuvo un tórrido romance que lo dejó marcado de por vida.

La nueva mención del polémico tatuaje la hizo en el programa de Estrella TV, Tu-Night con Omar Chaparro. En la última emisión habló de su vida sentimental y aprovechó para dejar claro que no se arrepiente de nada de su pasado, especialmente del dibujo que se hizo en honor a la cantante española que lo enamoró por completo.

Omar Chaparro le aconsejó no sentirse mal después de hacerse un tatuaje que le recuerda a la famosa cantante, a lo que Lupillo respondió con una contundente frase que despertó la euforia de todos en el foro.

El cantante precisó que está consiente de todas las cosas que ha realizado a lo largo de sus 48 años y no daría marcha atrás en ninguna. (Foto: Instagram @lupilloriveraofficial)

“Ya déjenlo, pues sí, a todos nos puede pasar que nos pongamos un tatuaje y nos arrepintamos”, comentó Chaparro, a lo que Rivera respondió de inmediato: “No, yo no me arrepiento. Yo soy un hombre de verdad”.

El cantante precisó que está consiente de todas las cosas que ha realizado a lo largo de sus 48 años y no daría marcha atrás en ninguna.

“Mi vida no la cambiaría por nada en el mundo. No me arrepiento de nada de mi pasado. Todo lo he hecho al 100% y lo he hecho porque se me da la regalada gana”, confesó entre risas para Omar Chaparro.

En este mismo programa nocturno habló de la cantidad de mujeres con las que se ha relacionado y cómo inició su vida sexual.

“2,733 mujeres, gracias a Dios. 2,733 en mi vida”, contó antes de asegurar que no puede revelar la identidad de su última conquista.

Destacó que comenzó su vida sexual en la adolescencia y con una mujer que le doblaba la edad: “Ella era mayor, yo tenía 16 y ella 33... Jugaba beisbol y todas las tardes pasaba por su casa para agarrar el camión, siempre la miraba a la muchacha y pues... duré tres semanas sin ir al beisbol porque paraba en la casa de la señora durante tres semanas seguidas”.

Lupillo y Belinda se conocieron durante su trabajo en "La Voz" (IG: lavozazteca)

La historia de su tatuaje de Belinda

La cantante española y Lupillo Rivera coincidieron el año pasado como coaches en el reality show de La voz México, donde fue evidente la química que ambos mostraban dentro y fuera de cámaras.

Pronto surgieron los rumores de que entre ellos existía algo más que una amistad y aunque por meses negaron la posibilidad de un romance, el escándalo estalló cuando el público y la prensa notaron un tatuaje en el brazo de Lupillo Rivera, quien se plasmó el rostro de su amada.

Ambos volvieron a pronunciarse en contra de una posible relación amorosa, hasta que en octubre del 2019 el intérprete de regional mexicano aceptó todo y dio algunos detalles del tórrido romance.

“Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil”, confesó.

Lupillo Rivera recuerda con mucho afecto lo que vivió con la cantante española y hace unos meses aseguró que conservará el grabado porque así lo prometió

A más de un año del sonado noviazgo y a pesar de que Belinda ya sostiene una mediática relación con Christian Nodal, Lupillo Rivera recuerda con mucho afecto lo que vivió con la cantante española y hace unos meses aseguró que conservará el grabado porque así lo prometió, pero aclaró que lo borrará si su nueva pareja se lo pide.

“Ése (el tatuaje) se tiene que quedar ahí, así empeñé mi palabra y mi palabra vale. Solamente que si agarro pareja un día de estos y me pide que me lo quite, pues entonces ahí sí es otro tipo de respeto”, dijo el cantante ante las cámaras del programa De primera mano, emitido a través de la señal de Imagen Televisión.

