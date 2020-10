Los minutos de tensión de Sebastián Yatra: Armando Manzanero lo invitó a comer gusanos

El cantante colombiano Sebastián Yatra se encuentra disfrutando de lo más representativo de los platillos y la cultura mexicana, pues en el pasado se le pudo ver muy de cerca con Yalitza Aparicio y ahora se le vio en compañía del compositor y cantante Armando Manzanero.

Y es que el colombiano tiene algo en común durante sus encuentros con los artistas mexicanos es que siempre están disfrutando de algún manjar de la gastronomía nacional, en esta ocasión fueron los exóticos gusanos de maguey a los cuales Yatra admitió que no le parecieron atractivos visualmente, pero que por respeto a Manzanero daría una prueba al platillo. Así fue como Yatra dijo en un live de Instagram directamente a Don Armando:

Quiero que sepa que hago esto por usted Maestro Manzanero, de no ser así, la verdad yo no me atrevería a comerlos