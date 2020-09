Yalitza Aparicio y Sebastián Yatra festejarán juntos las fiestas patrias

La actriz oaxaqueña y el cantante colombiano se reunen para festejar a México con un buen banquete incluyendo el mezcal (Foto: Instargram @yalitzapariciomtz/ @sebastianyatra)

La actriz Yalitza Aparicio tiene planes especiales para este 15 de septiembre, pues la actriz reveló que se encuentra en la Ciudad de México para pasar la festividad por el día de la independencia junto a un invitado muy especial: el cantante colombiano Sebastián Yatra.

Y es que la actriz oaxaqueña publicó a través de una historia en su perfil de Instagram que armará una fiesta en compañía del colombiano y su equipo cercano con el fin de platicar qué es lo que más les gusta de México, aunque no descartaron que compartirán la gran fiesta con tacos y con unos buenos tragos de mezcal.

Yalitza refirió que nunca había convivido con el cantante colombiano, quien se encuentra en México luego de haber participado como uno de los conductores de los Premios Juventud. Sebastián Yatra también acaba de pasar por un momento semi amargo luego de estar en el centro de rumores sobre una supuesta relación con la cantante Danna Paola.

La actriz anunció en sus redes sociales que pasará el festejo con el cantante colombiano. Ambos no se conocen en persona (Captura de Pantalla: Instagram @yalitzapariciomtz)

La actriz oaxaqueña se encuentra muy activa pues durante la pandemia aprovechó el encierro para crear su canal de Youtube, en donde empleó la plataforma para relacionarse más cercanamente a sus seguidores y para platicar con artistas y retomar distintos temas relacionados con la cultura mexicana actual y originaria. Recientemente, Yalitza subió un video en el que dio a conocer cuáles fueron las cinco mujeres indígenas que más la inspiraron para poder seguir creciendo en su carrera.

Además dio a conocer que se encuentra aprendiendo a editar para poder crear sus propios contenidos esporádicos, lo cual deja entrever que la actriz no se despega de su carrera y se mantiene siempre en crecimiento.

Preguntas y respuestas con Sebastián Yatra

Yatra realizó un preguntas y respuestas en el que dio a conocer qué pasará con algunos de sus proyectos (Foto: EFE/ Universal Music Latin)

Por su parte, Sebastián Yatra realizó un preguntas y respuestas con sus seguidores de Twitter el día de hoy, en el que tocó el tema de posibles colaboraciones con bandas de K-Pop, como fue su participación con MonstaX. Relacionado con esto, el cantante dijo que se encuentra maravillado por los seguidores de este género musical y que sin duda está pensando en hacer algo nuevo y relacionado con el mercado asiático. Yatra dijo que viajará a Asia, principalmente a Corea del Sur y a Japón para poder dar un vistazo más de cerca a los contenidos con los cuales podría trabajar muy pronto.

El cantante colombiano también reveló sus gustos a los seguidores, incluso haciendo recomendaciones literarias, pues Sebastián puso como referencia una de las obras de su compatriota, el ganador del premio Nobel Gabriel García Márquez, a pregunta expresa de un fan quien le pidió recomendar un libro que todos deberían leer. Según Yatra, esa obra es “El amor en los tiempos del cólera”.

Sebastián también refirió a que la obra que estaba pensando grabar con Disney se canceló debido a que no ha encontrado espacios para poder hacerlo. Según Yatra, el proyecto estaba planeado para iniciar en marzo de este año, pero con la problemática del COVID-19, se vieron aplazadas las grabaciones indefinidamente, pues incluso ahora, no hay condiciones para poder iniciarla. Desafortunadamente, el cantante colombiano dijo que ese proyecto no está contemplado a realizarse en periodos cercanos, pues el próximo año ya tiene toda la agenda ocupada con otros compromisos.

Cabe destacar que uno de esos “compromisos” es una gira con Enrique Iglesias y Ricky Martin, en el que es uno de los eventos más esperados del año para la música en América Latina. Sebastián también confirmó que comenzará a grabar contenido en portugués con el fin de poder llegar a sus seguidores en Brasil y Portugal específicamente.

