“Quítate los pantalones, quiero estar contigo”: el ex Menudo Roy Roselló volvió a recordar sus momentos más duros junto al manager Edgardo Díaz

Roy Roselló volvió a recordar duros episodios de su estancia en Menudo (Foto: Archivo)

Con las polémicas en torno al revival de Menudo, derivado del estreno de la bioserie donde se cuenta el ascenso a la fama y el declive de la emblemática boy band puertorriqueña, múltiples voces se han hecho escuchar.

Entre los comentarios del público, donde una importante fracción de fans que vivieron en su juventud los años de oro de Menudo aseguran que lo retratado en el proyecto de Amazon Prime no corresponde a la realidad de lo que pasó a partir de 1977, han aparecido también las apreciaciones de algunos ex integrantes que pasaron por la banda en algún momento de sus 30 años de historia.

Elementos como René Farrait, Jonathan Montenegro y Ray Reyes ya han dado a conocer su descontento con lo retratado en la ficción, asegurando que únicamente muestra el punto de vista de Edgardo Díaz, el controvertido ex manager y productor musical de la agrupación.

Edgardo Díaz fue entrevistado por más de ocho horas por la producción de la serie para concebir el argumento (Foto: Archivo)

A estos testimonios se suma el de Roy Roselló, quien perteneció a Menudo en la misma época que Ricky Martin y Robi Draco Rosa, dos de los ex integrantes más exitosos después de dejar sus filas.

Sobre la serie, Roselló aseguró que no fue contactado para contar su historia de los hechos y conocer su perspectiva. Así lo dijo:

“En ningún momento los productores no tuvieron ningún interés de saber lo que nosotros pasamos, lo que nosotros sufríamos ahí, el precio que tuvimos que pagar para estar ahí. Él se inventó ciertas cosas para suavizar la imagen de él, para proteger la imagen de Edgardo Díaz”, dijo en una charla retomada por el programa Despierta América.

El ex integrante, quien ya había hablado del caso en 2014, se sostuvo en lo dicho de que el manejador lo agravió sexualmente, motivo que lo habría hecho caer en tal depresión que intentó quitarse la vida en más de una ocasión:

Roy Roselló en 2014 ya había hablado fuertemente de los episodios difíciles al interior de Menudo (Foto: Archivo)

“Yo te digo que fueron más tristezas que alegrías, yo me tuve que someter a ser abusado sexualmente por él, al momento que él quería, al momento que él decía ‘ven aquí y quítate los pantalones, yo quiero esto contigo’, y mismo yo llorando, yo sufriendo la situación, él viendo que yo estaba a punto de explotar, a punto de acabar con mi vida, porque mi primera tentativa de suicidio fue cuando antes de yo salir de Menudo, fue en la mansión, en La loma, que él no lo contó porque claro que él tiene miedo”, agregó visiblemente conmovido.

Roselló aseguró también que nunca pudo hablar de aquellas situaciones que vivió al interior de Menudo con sus padres, y volvió a relatar una situación que se suscitó cuando fue llamado a la habitación del manager.

“Yo llego a La loma, que me invitaban para el cuarto ‘sube para el cuarto de Edgardo Díaz’, yo simplemente me encontré una situación tan desagradable, me acuerdo que Robi (Draco Rosa) entró al cuarto, comenzó a darle puños a Edgardo, comenzó a darle puños, bofetadas, yo salí corriendo por La loma hacia abajo. Yo quería quitarme la vida por completo porque yo ya no aguantaba más, yo estaba desesperado, yo quería pedir ayuda, pero no podía decirle a nadie, no podía contarlo”, agregó.

Roselló, al centro, dijo que estando aún dentro de Menudo ocurrió su primer tentativa de suicidio (Foto: Archivo)

Dicha revelación se relaciona directamente con lo que Roselló contó en 2014 para un programa de televisión:

“Organizaron una fiesta en una mansión de Puerto Rico, y cuando llegué a la casa alguien me dijo que fuese a ver a Edgardo a su habitación. Nunca se lo conté a mi familia, me daba vergüenza. En aquella época, Edgardo era muy poderoso, tenía muchos abogados. En esa fiesta, cuando llegué a la habitación vi a Ricky Martin vestido de mujer. Llamé a Robi (Draco Rosa, otro integrante de Menudo), que vino y le dio un puño a Edgardo mientras yo salía de allí corriendo. Llegué a la calle y me tumbé en la carretera rezando para que un coche me atropellara”, reveló en aquella ocasión.

