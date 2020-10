“Tuve que encerrarme en el baño”: Jonathan Montenegro reveló la violencia que sufrió siendo niño al interior de Menudo

Jonathan Montenegro contó que vio cómo Edgardo Díaz golpeaba a uno de sus compañeros (Foto: Instagram @jonathanmontenegro)

Tras las críticas que ha recibido la serie Súbete a mi moto por parte de integrantes de Menudo como René Farrait y Ray Reyes, proyecto que aborda los inicios, el ascenso a la fama y el declive de la banda boricua, ficcionado a partir de los relatos del manager de la emblemática agrupación, Edgardo Díaz, ahora es Jonathan Montenegro, uno de los más de 30 integrantes que desfilaron por la boy band quien revela su perspectiva ante lo vivido por él mismo hace casi 30 años.

El venezolano es uno de los cuatro integrantes que renunciaron a Menudo en 1991 luego del escándalo que protagonizaron sus compañeros Sergio Blass y Rubén Gómez cuando les fueron localizadas dosis de marihuana comprada en México en el aeropuerto de Miami.

Fue en el programa Ventaneando donde Montenegro habló de algunos momentos que le tocó presenciar durante su breve estadía en el grupo que hoy ha vuelto a dar de qué hablar gracias a la serie lanzada este viernes por Amazon Prime.

Jonathan Montenegro actualmente tiene 42 años y alterna la música con la actuación y el modelaje (Foto: Instagram @jonathanmontenegro)

Reveló situaciones de violencia que presenció en su infancia, y relató una anécdota estremecedora que vivió con el manager de la agrupación.

“Cuando uno es niño, uno no está claro de cuáles son sus derechos. Presencié gritos y momentos violentos con alguno de los integrantes de mi generación; yo lo vi, nadie me lo contó”, empezó a platicar el intérprete.

“Recuerdo una noche que tuve que encerrarme en el baño porque vi cómo mi otro compañero fue golpeado por una tontería... ese fue mi primer momento de mucho miedo, de mucho temor porque tenía tan sólo 11 años”, agregó el ex Menudo quien con esta declaración confirmó que el creador y manejador de la banda, Edgardo Díaz, usaba la violencia física como medida de disciplina al interior de la agrupación.

Sobre la salida del grupo luego del incidente por posesión de drogas de sus compañeros, Montenegro expresó que fue por “razones psicológicas, emocionales y económicas, monetarias” que él y su familia decidieron abandonar el exitoso proyecto.

El cantante reveló que alguna vez tuvo que dar un concierto mientras atravesaba un cuadro de hepatitis (Foto: Instagram @jonathanmontenegro)

“Ocurre el episodio en 1990, en noviembre, cuando a Sergio y a Rubén los capturan con posesión de drogas en el aeropuerto de Miami. Eso fue evidentemente un escándalo muy grande, cuando llego había la premura de armar el grupo de nuevo, ya estaban para eso momento Rawi, Adrián y Robert, estaban buscando un integrante más porque que en este caso, sin precedente, éramos dos los que teníamos que entrar, no uno como habitualmente sucedía, sino eran dos. Tenía 12 años”, expresó el ex Menudo.

“Había tan solo transcurrido un mes del episodio, del escándalo con Sergio y con Rubén, y empieza la rutina de trabajo, la agenda estaba muy apretada porque teníamos conciertos pendientes, teníamos que de nuevo limpiar el nombre con una nueva generación renovada, por decirlo así, y teníamos lógicamente el peso encima de poder de alguna forma levantar de nuevo al grupo porque esa noticia manchó un poco la imagen”, recordó el cantante.

Cuestionó el hecho de que para los manejadores de la boy band, el hecho de cumplir los compromisos profesionales eran prioridad, muy por encima de la salud de los integrantes.

Montenegro fue sacado del grupo por su familia tras el incidente con dos elementos de Menudo en el aeropuerto de Miami (Foto: Instagram @jonathanmontenegro)

“Hubo situaciones que no eran justificables, como por ejemplo, yo tuve hepatitis y yo tuve que trabajar igual enfermo, y entendemos perfectamente que el hígado se te puede explotar si no tomas las medidas respectivas, pero también a su vez comprendía que teníamos una agenda muy importante que no podías detener, entonces había como una disyuntiva entre la salud y la responsabilidad profesional, teníamos que trabajar en muchas ocasiones indispuestos porque nuestra salud estaba delicada”, agregó.

En torno a las acusaciones sobre el presunto abuso sexual que han revelado algunos ex integrantes de la legendaria banda, Jonathan aseguró que nunca presenció nada al respecto, aunque sí llegó a escuchar rumores.

