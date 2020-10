Falleció Daniel Urquiza, “el rey de las extensiones”; sospechan suicidio

En su programa contó los difíciles pasos que tuvo que dar para llegar al éxito (Foto: Instagram/@starsirdanielurquiza)

Daniel Urquiza, conocido en el mundo del espectáculo como “El rey de las extensiones” falleció el 19 de octubre fue hallado sin vida en su departamento ubicado en las calles de Hegel y 3 Picos de la Ciudad de México.

El estilista era conocido por tener entre sus clientas a personalidades mexicanas como Niurka, Lorena Herrera y Galilea Montijo, con quién por cierto protagonizó una fuerte polémica.

De acuerdo con Telediario, los primeros reportes policiacos sobre el hecho dieron a conocer que se trataría de un suicidio ocurrido alrededor del medio día. “Acudieron a su domicilio y lo encontraron colgado".

El también llamado el “Estilista de las Estrellas” en su programa de televisión Hair Empire había dado a conocer en años anteriores que “era un hombre solo, padecía depresión y le dio leucemia hace dos años y lo más duro era que sus papás no lo aceptaban por sus preferencias sexuales”, recordó el reportero Tony Álvarez.

Sobre el último tema, en uno de sus programas Urquiza contó que su padre solía decir: “lo que más odiaría en esta vida sería tener un hijo joto".

La noticia de su muerte llegó tomó por sorpresa al equipo de su estudio, quienes emitieron un comunicado por medio de su Instagram oficial.

Nos enseñaste que cuando se lucha por lo que se quiere, los sueños se hacen realidad. siempre perseverante, honesto, con un gran corazón lograste poner tu nombre y de Stars en alto. Una gran estrella brilla ahora en el cielo junto con los gratos recuerdos de quienes tuvimos la oportunidad de conocerte

Daniel Urquiza fundó en 1999 un salón de belleza que llevaba el nombre de Stars Extensiones, el cual prometía darte extensiones y pelucas de “cabello natural 100%”.

Antes de ser estilista consiguió el campeonato mundial de patinaje sobre hielo (Foto: Instagram/@starsirdanielurquiza)

En la página de su empresa se cuenta que el estilista ganó fama gracias a su experiencia y técnica en colocación de extensiones de cabello natural. Entre las famosas que estuvieron en sus manos se encontraban Carmen Electra, Marisol Gonzales, Fey, Patricia Zavala, Karime Pindter, Natalia Téllez, Laura Flores, Cecilia Galeano, Paris Hilton, entre muchas otras.

“El rey de las extensiones” nació en la Ciudad de México. En el primer capítulo de Hair Empire, “El rey de las extensiones” relató que desde los 3 años comenzó a practicar patinaje artístico. Al principio su padre lo metió a un equipo de Hockey, pero el se inclinaba más hacia la otra disciplina.

Sin embargo, en el año 1997, antes de entrar en el mundo de las extensiones, fue campeón mundial de patinaje artístico representando a los Estados Unidos..

En el 2018, estreno su programa con el que incursionó aún más en el estilismo.

Yo siempre he sido como desde muy chavito como lo que he querido. soy como muy tenaz

Dio a conocer también la anécdota de cómo le dijo a su padre sobre sus preferencias sexuales. Contó que le dijo: “no te estoy pidiendo que me aceptes, simplemente te lo estoy avisando para que después otras personas no te vayan a decir por otro lado: ‘Oye, tu hijo es gay’. Soy homosexual, me gustan los hombres".

A partir de ese momento, Daniel Urquiza no volvió a casa de sus padres y emprendió su camino. Fue entonces cuando una actriz, sin especificar su nombre, fue quien “lo jalo” hacia el mundo del estilismo, donde será recordado por su carrera y su trabajo.

