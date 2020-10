“Era un grito desesperado”: Mónica Noguera habló del último mensaje que le envió Daniel Urquiza

Daniel Urquiza y Mónica Noguera (IG: monanoguera)

Poco después de que se diera a conocer la noticia de la muerte de Daniel Urquiza “El Rey de las Extensiones”, la presentadora Mónica Noguera compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a él y un mensaje en su memoria.

Reconoció que si bien tuvieron sus conflictos, ella jamás lo vio como una persona mala sino como el niño que fue abandonado.

“Un día nos amábamos, trabajábamos juntos durante horas, nos reíamos. Tu sarcasmo me sacaba de mi timidez, mucha gente decía ‘pero qué malo es’. En mi mente solo pasaba la imagen del sufrimiento de un niño que se quedó solo en la vida”, escribió Noguera al inicio de su post en la red social.

También habló de lo duro que podía ser Urquiza con sus comentarios.

“¡Ah pero cómo te gustaba hacer enojar a la gente, Dani! Tenías las palabras perfectas para ofender y salirte con la tuya, no fui la excepción, hiciste dos programas mentándome la madre porque así son las relaciones humanas, los mecanismos de defensa, te fallé en algún momento y dijiste ahí te voy. Me queda sonreír porque no eras malo como la gente piensa. Dani era esto: tenía pensamientos de culpabilidad por no ser capaz de salir de la situación, dificultad para tomar decisiones, consideración negativa de uno mismo, negativa del mundo, negativa del futuro, dificultades de atención, problemas de memoria, ideas suicidas, pasividad, dificultad en las relaciones sociales, dependencia, perdida de motivación y capacidad para disfrutar y buscar la felicidad”.

Noguera le dedicó un extenso mensaje

Noguera fue más allá y recordó el último contacto con el estilista, fallecido este lunes 19 de octubre en su departamento de Ciudad de México.

“La última vez que me dejaste un mensaje fue para decirme ‘te quiero mucho’ ... ahora sé que era un grito desesperado de la forma mas sutil de decirme ‘estoy tomando una decisión’” , explicó la presentadora sin revelar cuándo ocurrió ese último contacto.

“La muerte voluntaria pasó de ser percibida como una acción de la cual el sujeto es el único moralmente responsable a un suceso donde pierde esa responsabilidad, debido a una enfermedad mental. Por ello, considerar al suicidio como una enfermedad mental tuvo como finalidad desestigmatizar la conducta de muerte antinatural y voluntaria, como una consecuencia no deseada de la enfermedad, pero no dejó de ser pensada como una manifestación de la locura, por lo tanto, el sujeto suicida se sigue considerado una persona poseedora de una mente desequilibrada, un loco.... cierro diciéndote donde estés, que no estabas loco.... Estabas profundamente triste, desolado, destrozado, abandonado ... ahora estás donde siempre quisiste, buen viaje Dani querido” , añadió Noguera en el conmovedor mensaje.

Lorena lamentó el deceso de Urquiza

También la actriz y cantante Lorena Herrera se refirió al deceso de Urquiza.

Herrera y él colaboraron durante algún tiempo, pues ella promocionaba las extensiones que Daniel colocaba, pero según pudo verse en el reality de Urquiza, la relación no terminó tan bien.

“QEPD Daniel Urquiza. Es muy fuerte saber de tanta gente últimamente atravesando demasiado sufrimiento al nivel de quitarse la vida. El trabajo interior, conectar con la luz Dios, es el trabajo más importante para tener la fortaleza de enfrentar los momentos más difíciles”, escribió Lorena en sus historias de Instagram. “Pidamos desde lo más profundo de nuestro corazón por todas esas personas que sufren de ansiedad y depresión. El sufrimiento emocional es terrible”, añadió.

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar el +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al +54-11 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

