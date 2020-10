Quién era Daniel Urquiza, el “Rey de las Extensiones” que amaba los autos de lujo, las joyas y las cirugías plásticas

Daniel Urquiza tenía una vida de lujos (Captura YouTube)

“Desde que tengo uso de razón yo sabía que lo mío no eran las niñas”, así se confesaba el estilista Daniel Urquiza, conocido como “El Rey de las Extensiones”, en su reality Hair Empire, en donde hizo revelaciones -algunas dolorosas, algunas sorprendentes- sobre su vida privada.

Urquiza nació en el seno de una familia conservadora de la Ciudad de México el 14 de mayo de 1983 y por ese motivo el aceptarse abiertamente como homosexual lo distanció de sus seres queridos.

“Me gustaba jugar con las muñecas”, comentó además de revelar los berrinches que hacía para que su padre, quien fue director de Ferrocarriles de México, le comprara los juguetes que quería. También consiguió que lo metieran a clases de patinaje sobre hielo, en lugar del hockey.

Precisamente fue a su padre a quien le confesó sus preferencias para evitar que se enterara por alguien más.

“Oye, tu hijo es gay. Soy homosexual, me gustan los hombres y no te estoy pidiendo tu autorización ni tu aceptación”, le dijo a su padre, quien solía comentar que no deseaba “un hijo joto”.

Urquiza era conocido como "El Rey de las Extensiones" (IG: starsisdanielurquiza)

La confesión de Daniel provocó que se alejara definitivamente de su familia, que -por cierto- intentó “convertirlo” a la heterosexualidad enviándolo a una “granja” de gente drogadicta por “ingobernable”.

Sobre su madre, dijo, “no me habla, no me acepta”.

“A Pedro Miguel Mora Ornelas (su verdadero nombre) lo hicieron añicos”, aseguró sobre el trato de su familia y el momento en que surgió su personaje público.

“Se muere Pedro pero nace Daniel, viene con más garra y a empezar de nuevo”.

La vida y el patinaje llevaron a Urquiza a Estados Unidos y gracias a su disciplina, a los 14 años se convirtió en campeón mundial.

Daniel Urquiza fue campeón mundial en patinaje (Captura YouTube)

Pero tiempo después enfrentó otro duro golpe al ser diagnosticado con leucemia. Urquiza perdió todo su cabello en la lucha contra la enfermedad a la que logró sobreponerse.

Un nuevo giro en su vida lo llevó al mundo del estilismo, donde pronto descubrió que tenía gran habilidad para las extensiones y así surgió “El Rey de las Extensiones”, el hombre que tenía entre sus clientas a famosas de la talla de Carmen Electra y Khloé Kardashian.

Aunque solo estudió hasta el primero de primaria, Urquiza logró construir un imperio que le permitía sostener un lujoso estilo de vida.

Las marcas de lujo le enviaban directo a su casa sus nuevos productos, explicó, para que él no tuviera que trasladarse hasta las tiendas.

Urquiza gustaba de autos costosos (Captura YouTube- Hair Empire)

“Me encantan los carros deportivos y, sobre todo, los carros muy caros”, comentó sobre su estilo de vida. “Me gusta mucho el fashion”.

Daniel también generaba comentarios por las numerosas cirugías estéticas a las que se sometió, algunas con resultados poco favorables, como la de su nariz.

“Los carros deportivos, las joyas y los cirujanos plásticos se me han hecho vicio”, reconoció. “¿Ustedes creen que me voy a dejar ver viejo a cuadro?... voy a estar más operado que Joan Rivers”.

Dentro de sus numerosas cirugías, Daniel reveló haberse sometido a una intervención en su zona íntima.

“Me operé los genitales, me agrandé el pene, la chiloplastía. Ahora quedó de lujo, no he tenido quejas”, comentó divertido.

El rechazo de sus padres y su exceso de trabajo fueron factores en su depresión (Captura YouTube)

Durante su trayectoria, fueron famosos sus conflictos con algunas actrices, cantantes y presentadoras.

“Si quieren pasársela mal en su cumpleaños contraten a Ninel Conde”, dijo sobre su amarga experiencia contratando al “Bombón Asesino”.

A Violeta Isfel la exhibió pidiéndole que le patrocinara las extensiones. A Carmen Muñoz la mostró en pleno conflicto en su salón de belleza, con Lorena Herrera terminó mal; a Rebecca de Alba la criticó duramente y fue él quien reveló que Karime de Acapulco Shore, supuestamente, le había hecho brujería a su amiga Mane.

“Soy lioso”, reconoció el estilista sobre su carácter y manera de ser.

En un tono más íntimo, Urquiza aceptó ser solitario. “La palabra soledad antes me daba mucho miedo y ahora disfruto tanto mi soledad”.

Su nombre fue noticia este lunes 19 de octubre cuando se dio a conocer que había fallecido y se habló de un posible suicidio.

De hecho, en el mismo reality de YouTube confesó que había intentado quitarse la vida en cuatro ocasiones.

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar el +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al +54-11 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

