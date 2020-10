“Te amo”: el cariñoso mensaje de Consuelo Duval a Eugenio Derbez

Consuelo Duval y su amor por Eugenio Derbez (IG: consueloduval)

Consuelo Duval y Eugenio Derbez trabajaron juntos en La Familia P. Luche y desde entonces forjaron una amistad que se ha mantenido con el paso de los años, pese a que la serie terminó hace casi una década.

Duval dejó en claro que su relación con el actor y comediante es muy fuerte y por ello le expresó su agradecimiento vía Instagram.

En la red social la también comediante compartió una foto de los inicios de la serie (en 2002) y le dedicó unas palabras a Eugenio.

Así de cariñosa fue Consuelo con Eugenio

“Porque SIEMPRE que lo necesito, está ahí tu hombro para mí, porque no existe ninguna distancia cuando te envío el SOS”, indicó al inicio de su texto.

“Porque eres mi ejemplo, mi inspiración, mi consejero y porque, cuando se me olvida, estás ahí para recordarme que soy Doña Federica Dávalos de Pérez Luche. Por eso y por mucho más ... Hoy le doy GRACIAS A DIOS Te amo kkita @ederbez PD: Está tantito rota la foto porque tiene mas de 20 años y ha rodado de acá para allá...”, añadió en el texto que fue celebrado por los seguidores de Duval.

No es la primera ocasión que Consuelo expresa su amistad por alguien de manera muy afectuosa.

Tras su contagio de COVID-19, en Instagram stories la comediante publicó agradecimientos para las personas que estuvieron al pendiente de ella durante su enfermedad y se refirió de manera especial a Roxanna Castellanos.

“Y mi amora preciosa que me preparó comida para toda la semana y me escribe diario y me ama y yo a ella y un día nos vamos a casar. Eres mi adoración, pedazo de amor”, comentó sobre los cuidados de su amiga hacia ella.

Consuelo Duval tuvo COVID-19 (Foto: Instagram@consueloduval)

La salud de Duval dio de qué hablar a finales de septiembre cuando, tras días de especulaciones, finalmente confirmó que era positiva a COVID-19.

“Hace una semana me entregaron el resultado de la prueba del COVID... y cuando leí positivo, mi mundo se desbarató, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Fue una semana llena de ansiedad y pánico, estaba como paralizada, dejaba la cama empapada de sudor, rogándole a Dios con toda mi alma que no hubiera contagiado a mis hermanos o a mis hijitos y que nada se complicara en mi cuerpo”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Dios me escuchó y el bicho ha sido bueno conmigo, no tuve nada mas que ansiedad, falta de ganas y mucho cansancio. Hoy la ansiedad ha sido reemplazada por GRATITUD, alegría y unas ganas de vivir encabr*nadas. Estoy a 7 días de librar esta batalla y vivir lo que me reste de vida celebrando cada segundo que respire, echando una cantidad de desm*dre que Dios guarde la hora y haciéndole saber a mis CHINGADERIT*S que son lo más importante en mi vida, que nos vamos a reír a carcajadas y que nos vamos a abrazar muy fuerte”, añadió en el mensaje.

Duval se recuperó días después sin que hubiera padecido síntomas extremos de la enfermedad.

Yuri, Juanpa Zurita, Consuelo Duval y Carlos Rivera forman el panel de investigadores de "¿Quién es la máscara?" (IG: quieneslamascara)

La semana pasada debutó en el programa ¿Quién es la máscara?, en donde participa como una de las investigadoras junto a Juanpa Zurita, Carlos Rivera y Yuri.

De hecho en la emisión de este domingo, Juanpa retó a Consuelo a arrojarse de un avión con él.

Y es que Duval acusó al influencer de escudarse en el hecho de ser “un bebé” para no hablar de cantantes de generaciones pasadas.

Pero Juanpa respondió a Consuelo y la retó. “Revisen si yo, en los dos episodios del programa, encuentran que dije algo así, lo acepto, sino te avientas del avión conmigo”.

