Abogado de Héctor Parra acudió a notificar denuncia contra Ginny Hoffmann

El abogado del actor Héctor Parra anunció que intentaron notificar a la actriz Ginny Hoffman de una denuncia en su contra por difamación y daño moral luego de que Parra recibiera acusaciones por abuso sexual en contra de su hija Alexa.

El abogado de Parra, José Luis Mendoza, reveló que la denuncia es una respuesta a la acusación que cayó a su cliente por los delitos de abuso sexual y violencia intrafamiliar hecha por la actriz. Sin embargo aclararon que ni la revista ni la actriz quisieron recibir el documento en donde el actor les daba a conocer que había un proceso legal en su contra. Así lo dijo Mendoza al programa Ventaneando:

El problema al que se tuvieron que enfrentar los abogados fue que no tuvieron respuesta por parte de la actriz, luego de que la visitaran a domicilio para darle aviso de la demanda. Además de la denuncia contra Ginny, Héctor Parra denunció a la revista TV Notas debido a que fue ahí en donde publicaron la acusación en su contra, la cual contenía una entrevista parcial con su hija, Alexa, en la cual afirmaba que Parra había tenido comportamientos impropios contra ella.

A pesar de que aún no se tiene por conocidos cuales serán los supuestos episodios de violencia por los cuales Héctor acusó a Ginny, se piensa que serían dirigidos a su hija mayor, Daniela, sobre quien el actor declaró que había padecido de distintos abusos mientras vivía con la actriz. Y es que Héctor relató lo siguiente relacionado con Ginny Hoffman:

Una vez que fui por Dani me dijo ´si no quieres que sea grosera con tu hija, no la traigas a esta casa´ permití mucho porque, además la que estaba pagándola era ella, pues se le salían las lágrimas. El día en que le dije ´nena, me separo´ ella brincó de emoción