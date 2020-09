Héctor Parra reveló haber estado al borde del suicidio tras acusaciones de acoso sexual a su hija

El actor negó las acusaciones nuevamente y dijo que se encuentra en terapia psicológica para resistirse a la idea de suicidarse (Foto: Instragam @hectorparrag)

El actor Héctor Parra ha vivido momentos difíciles luego de haber sido acusado por su esposa, la cantante Ginny Hoffman, de haber tenido actitudes inapropiadas con su hija menor, Alexa. Según Parra, el dolor que le ha causado la acusación lo ha llevado a estar al borde del suicidio, pues además del distanciamiento y la separación de su familia, le ha causado problemas en sus proyectos personales y en las redes sociales.

En una entrevista para el programa Ventaneando, el actor refirió que estuvo al borde del suicidio debido a las acusaciones en su contra, pues algunos de los comentarios se los ha tomado muy a pecho, y ha tenido que pedir ayuda psicológica al ser víctima de una desesperación muy fuerte:

Me han llegado comentarios, el último que más me llegó decía ‘Maldito pederasta, suicidate’ (...) Sí he tenido pensamientos suicidas que a la una o dos de la mañana no puedo conciliar el sueño y tengo que hablar con mi psicólogo, él tiene un teléfono todo el tiempo, y pues eso me ayuda mucho (...) Tal vez no he llegado a hacerlo pero sí lo tienes muy presente, esa desesperación que tu cuerpo dice ya no puedo (...) tal vez sea lo último que haga pero esta verdad va a salir públicamente

Héctor Parra volvió a negar las acusaciones en su contra y dijo que se encuentra bajo medicación para tratar de superar los pensamientos depresivos que le sugestionan para suicidarse.

Ginny Hoffman y su hija Alexa acusaron a Héctor Parra de haber tenido comportamientos impropios (Foto: Instagram @ginnyhoffman_)

Según las declaraciones de Ginny Hoffman, Alexa se sinceró con ella y le contó que su padre le hacía tocamientos indebidos cuando ellos estaban solos, además de que se introducía en su cama a altas horas de la noche para poder dormir con ella. Ginny, por su parte, dijo que le encontró ropa interior de Alexa en el cajón en donde él guardaba sus cosas, algo que encendió sus alarmas.

Por su parte, Héctor cuenta con el apoyo de su hija Daniela, quien nació de otro matrimonio y que ha convivido con él desde mucho antes pues fue la primogénita del actor. El mismo Parra decía que Ginny tenía un problema contra su hija y que en ocasiones ni siquiera le daba de cenar o la atendía en sus necesidades básicas por lo que el actor decidió reclamarle a su esposa. Esto fue lo que generó que hubiera una ruptura entre ambos, y fue a partir de ahí que el actor decidió divorciarse pues la situación se había hecho insoportable para él y su hija.

Ya separados, ambos compartían la tutela de Alexa, ella iba y venía de la casas de ambos, pues vivían muy cerca, sin embargo, la niña pronto comenzó a separarse de la rutina de ver a su padre y se alejó de él completamente, de hecho, Parra confirmó que ya después ni le respondía a los mensajes. Fue entonces cuando la situación estalló y Ginny salió en un video para TVyNotas en donde acusó formalmente a Parra de haber tenido comportamientos impropios con Alexa.

La actriz publicó este documento en las redes sociales en los que dijo que manejaría el caso con reservas (Captura de Pantalla: Instagram @ginnyhoffman_)

Por su parte el actor respondió a las acusaciones luego de ver la publicación del contenido. Dijo lo siguiente:

Si tiene algo que decir, sabe cómo encontrarme. La señora salió a dar una sarta de insinuaciones pero nunca dijo qué, aventó la piedra y escondió la mano, quien le ha puesto el nombre son los medios, sólo hizo insinuaciones muy burdas, pero sólo insinuaciones. Lo dejó abierto para ´piensen lo que quieran´ y no es nada bueno por supuesto (...) Porque nadie me ha dado la cara, ni Alexa ni su mamá, nadie. Todo ha sido mandado decir. Ahora que dijo que ahora que es mayor de edad, Alexa va a hablar, perfecto, que lo haga ¿sabes porque no lo ha hecho? Porque Alexa no tiene recuerdos ni memoria de ´qué cosas´ le he hecho yo.

Por su parte, Ginny dijo que cuando Alexa se abrió ante ella, le comentó sobre las actitudes de su padre y que no sabía cómo confrontarlo por miedo a su reacción:

Todo esto pasó desde siempre, pero me empecé a dar cuenta desde los 9 o 10 años, y fue a los 12 o 13 que dejé de verlo. Todo empezó desde que se separó de mi mamá. No podía confrontarlo porque me daban miedo por sus reacciones, las cosas tenían que ser como él quería, porque si no, se ponía mal, se enojaba, gritaba. En las últimas ocasiones sí le llegué a quitar la mano y le dije que no me gustaba que me tocara, y él se molestaba mucho

