Ginny Hoffman denunció a Héctor Parra por abuso sexual y violencia intrafamiliar

Ginny Hoffman anunció que interpuso una demanda por abuso sexual y violencia intrafamiliar contra Héctor Parra (Foto: Instagram @ginnyhoffman_ / @hectorparrag)

La actriz Ginny Hoffman anunció que ya interpuso formalmente una demanda en contra de su ex pareja, Héctor Parra, por los cargos de abuso sexual y violencia intrafamiliar. Las acusaciones son relacionadas con lo narrado por la hija de ambos, Alexa, quien acusó a su padre de haber tenido “comportamientos impropios” para con ella.

Hoffman había declarado a la revista TVNotas que su hija le informó sobre actos extraños que supuestamente había tenido Héctor Parra contra la menor. La acusación se hizo inicialmente ante las redes sociales y a través de la misma revista, cosa que llegó finalmente a instancias legales con las autoridades correspondientes.

El abogado de Ginny Hoffman, Alonso Beceiro, habló sobre este tema en el programa De Primera Mano:

La semana pasada se inició el procedimiento legal, se tomó la determinación de que había elementos suficientes para hacer conocimiento de los hechos del Ministerio Público y que él determine la posible responsabilidad que pudiese existir (...) Ésta es una denuncia de carácter penal por la posible comisión de los delitos de abuso sexual y de violencia intrafamiliar. Son delitos bastantes serios, de alta penalidad y agravados por la serie de legislaciones que hay para proteger no sólo a los niños y adolescentes, sino también a la mujer, y más cuando pudiesen haberse llevado a cabo por una persona del núcleo familiar y más si el parentesco es directo

El actor negó las acusaciones y dijo que interpondrá una demanda en contra de Ginny (Foto: Instagram @hectorparrag)

Héctor Parra, por su parte, negó las acusaciones desde el comienzo y con el apoyo de su hija mayor, enfrentó los rumores hablando en diversos programas televisivos en donde denunció que Hoffman maltrató a Daniela durante todo el tiempo que duró la relación y que ese motivo fue el detonante de su separación. Así fue como lo dijo para el programa Ventaneando:

Una vez que fui por Dani me dijo ´si no quieres que sea grosera con tu hija, no la traigas a esta casa´ permití mucho porque, además la que estaba pagándola era ella, pues se le salían las lágrimas. El día en que le dije ´nena, me separo´ ella brincó de emoción

De la misma manera, Parra alegó que esta situación le había hecho recibir mensajes amenazantes y agresiones en las redes sociales que le afectaron demasiado a tal grado de que comenzaron a afectarle sentimientos suicidas, por lo que tuvo que buscar ayuda profesional para enfrentar la situación. Aunque dijo que mientras cuente con el apoyo de su hija y de sus amigos cercanos podrá salir adelante:

Me han llegado comentarios, el último que más me llegó decía ‘Maldito pederasta, suicidate’ (...) Sí he tenido pensamientos suicidas que a la una o dos de la mañana no puedo conciliar el sueño y tengo que hablar con mi psicólogo, él tiene un teléfono todo el tiempo, y pues eso me ayuda mucho (...) Tal vez no he llegado a hacerlo pero sí lo tienes muy presente, esa desesperación que tu cuerpo dice ya no puedo (...) tal vez sea lo último que haga pero esta verdad va a salir públicamente

La actriz interpuso una demanda en contra del actor (Foto: Instagram @ginnyhoffman_)

Además de que afirmó que interpondría una demanda en contra de Ginny Hoffman por difamación y dijo que ha sido ella quien había estado manipulando a Alexa para poder proceder en contra de él pero que ya se asesoró legalmente. Sin embargo también dijo que se trata de algo que viene desde hace años:

Ese oficio no lo voy a firmar, lo he detenido. Mi abogado me explicó que tengo todo el derecho a hacerlo porque Alexa está difamando… Mi hija ha sido manipulada en mi contra durante años. No sé cuáles sean sus motivos, pero esto viene de años

