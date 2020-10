“No odiamos a nadie”: Christian Nodal y su mensaje tras las críticas por su romance con Belinda

Belinda y Christian Nodal ya llevan más de dos meses de novios (IG: lavoztvazteca)

Un reciente mensaje que Christian Nodal publicó en Twitter de inmediato fue vinculado a su romance con Belinda, con quien volvió a mostrarse cariñoso.

Después de varios días en que no hubo muestras de amor a través de redes sociales, pues ni siquiera se dejaron ver juntos para celebrar sus dos meses de novios, la pareja reapareció el fin de semana con una imagen peculiar: ambos tenían parte de las cejas rapadas.

Nodal compartió una foto en Twitter y aseguró que Belinda se estaba mimetizando con él.

(Foto: Twitter de Christian Nodal)

La imagen causó gran revuelo pues los comentarios se dividieron entre quienes celebraron el romance de los cantantes y quienes los criticaron. De hecho Belinda ha sido objeto de memes.

Y este jueves Nodal reapareció con un mensaje que parecía llevar dedicatoria a todas las personas que los han cuestionado.

“No odiamos a nadie, cuidamos lo nuestro. La fórmula que siempre nos funcionó”, escribió en Twitter.

En apenas unos minutos recibió cientos de respuestas y su comentario obtuvo más de mil retuits.

Nodal dejó en claro que él y Belinda cuidan su relación

Una de sus seguidores se preguntó si las palabras de Nodal formarán parte de una canción. Desde otras cuentas aplaudieron su mensaje y expresaron su respaldo al romance de los “Nodeli”, como es llamada la pareja.

Un divertido momento

El fin de semana Nodal ya había llamado la atención en redes por una publicación que hizo su mamá, Cristy, en Instagram.

“Ya está en casita mi amor. Casita completa ahora sí”, escribió Cristy para acompañar un clip en Instagram stories donde se veía a Nodal cerca del comedor cantando una canción. “Ya te extrañábamos, gritón”, le dijo al joven.

Pero luego dejó ver un momento muy gracioso.

Cristy estaba usando un filtro que agrandaba los ojos y los hacía parecer como si trajeran pestañas postizas.

Con el filtro que usó su mamá

“Ven papi”, le dijo al cantante, quien se acercó para salir en la imagen de su mamá, pero no contaba con que estaba usando el filtro, así que Nodal se sorprendió al verse con las pestañas postizas, lo cual causó la risa de Cristy.

Ya hace unas semanas madre e hijo protagonizaron otro momento que llamó la atención en Instastories.

Nodal estaba usando un filtro que le ponía tatuajes en todo el rostro y a su mamá no le gustó cómo se veía.

A la mamá de Nodal no le gustó nada cómo se veía el joven con el rostro tatuado

“Quítate esa chingad*ra, quítatela”, le dijo molesta su madre, mientras colocaba su mano en la cabeza de Christian para “romper” el filtro.

Pero Nodal insistió en mostrarse así para sus seguidores y le respondió: “se me ve muy lindo mamá, cuando tenga mis tatuajes”.

Y es que el joven es fanático de los tatuajes. Tiene unos 40 en diversas zonas de su cuerpo, aunque hasta ahora su rostro se ha librado.

Belinda presumió el tatuaje de su novio en honor a ella

De hecho hace algunas semanas causó gran revuelo cuando decidió dibujarse los ojos de Belinda en el pecho, como muestra del amor que siente por ella.

“A mi me gustan mucho los tatuajes y no tengo miedo a hacer lo que quiero, al final de cuentas me hace feliz (...) nunca me voy a arrepentir de esto, e igual cuando ella lo hizo para mí fue algo invaluable (...) yo tengo más tatuajes porque pues comencé a los 18”, comentó en una entrevista con Adela Micha sobre el controvertido diseño.

Belinda correspondió al gesto de Nodal, aunque no en la misma magnitud. Se tatuó las iniciales de su novio en un corazón en el tobillo que tenía destinado a su gran amor.

