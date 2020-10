“Me preguntó muchas veces y lo evité”: ex de Belinda reveló presiones de la cantante para tatuarse como lo hizo Christian Nodal

Una de las imágenes de Belinda junto al cirujano plástico Ben Talei

Ben Talei, el cirujano plástico que tuvo un romance con Belinda, le envió un mensaje muy especial a Christian Nodal y aprovechó para revivir la polémica acerca de los tatuajes con el rostro de la famosa cantante de Amor a primera vista.

Ben Talei confesó al programa El gordo y la flaca que también estuvo a punto de tatuarse un diseño relacionado con Belinda y precisamente por petición de la coach de La voz México.

El conocido como “cirujano de las estrellas” contó que eludió en más de una ocasión la propuesta de su ex novia, pero ahora sí piensa en hacerse un dibujo en su brazo derecho que no tiene nada que ver con la también actriz.

“Yo evité el tatuaje, ella me preguntó muchas veces y lo evité. A ella le gustan los tatuajes”, declaró para las cámaras del programa de Univisión.

Belinda presumió el tatuaje de Christian Nodal en su honor

“No sé si hay algún lugar mejor que otros (para los grabados relacionados con Belinda)... ahora no tengo ningún tatuaje, pero sí planeo uno grande aquí en mis brazos”, resaltó.

Ben Talei aprovechó esta entrevista para enviar un mensaje muy especial al nuevo novio de la cantante de origen español, Christian Nodal: “No lo conozco, pero buena suerte”.

Ésta no es la primera vez que Ben Talei se dirige hacia el intérprete de Adiós amor o recuerda la relación que tuvo con Belinda.

En una entrevista con la periodista Jessica Maldonado, para Telemundo, el médico comentó que no sabe mucho de ellos, pero sí ha escuchado que él tiene un buen lugar con el público.

“Es algo muy especial si está hablando sobre su relación”, dijo el cirujano sobre la manera tan abierta en que Belinda ha abordado su reciente romance, a diferencia del hermetismo con el que se manejó antes respecto de su vida amorosa.

La pareja en pleno romance, según las fotos que aparecieron en Instagram

En aquella ocasión respondió contundente cuando fue cuestionado sobre si echaba de menos a la cantante de En el amor hay que perdonar: “No, cero, extraño más las hamburguesas porque estoy a dieta”.

E incluso contó lo que aprendió con Belinda: “A veces cuando te enamoras de alguien no puedes ver”.

El fenómeno “efecto Belinda”

La polémica por los diseños acerca de Belinda se revivió hace unas semanas, cuando Nodal se tatuó los ojos de su novia en el pecho y su nombre al lado de su oreja.

Esta noticia recordó que otros dos novios de la cantante también se han tatuado para honrar su amor, que fracasó entre dimes y diretes e intensas pugnas en los medios de comunicación.

El primero en tatuarse a Belinda fue el mago Criss Angel, quien se marcó en el pectoral un grabado gracias a lo que sentía por su entonces novia.

El primero en tatuarse a Belinda fue el mago Criss Angel, quien se marcó en el pectoral un grabado gracias a lo que sentía por su entonces novia.

Parecía que la historia de amor entre ambos, que inició en el verano de 2016 con una visita de ella a Las Vegas, iba viento en popa, pero en septiembre de 2017, después de algunas semanas de especulaciones, el ilusionista confirmó que había roto con la actriz y escribió un mensaje en donde dio a entender que ella solo estuvo con él por interés.

El siguiente en la lista fue el cantante Lupillo Rivera, quien el año pasado plasmó el rostro de la cantante en uno de sus brazos.

Este tatuaje fue hecho mientras ambos sostenían un supuesto romance surgido tras bambalinas del reality show La Voz México, donde su química y compenetración se notó casi desde el inicio de las transmisiones.

Este noviazgo siempre ha sido negado por la también actriz, pero fue “El toro del corrido” el que hace un año rompió el silencio: “Yo conocí a Belinda en La Voz en marzo. El 27 de marzo fue un día muy bonito, especial y el 27 de agosto fue el final. Fueron cinco meses y fue una mujer que amé locamente, fue una mujer que realmente quise, una mujer que yo la verdad honestamente le hubiera bajado el cielo y las estrellas, nunca había amado a una mujer tanto en mi vida, así de fácil”.

Este tatuaje fue hecho mientras ambos sostenían un supuesto romance surgido tras bambalinas del reality show La Voz México

Hace unas semanas aseguró que conservará el tatuaje porque así lo prometió, pero lo borrará su nueva pareja se lo pide. “Ése (el tatuaje) se tiene que quedar ahí, así empeñé mi palabra y mi palabra vale. Solamente que si agarro pareja un día de estos y me pide que me lo quite, pues entonces ahí sí es otro tipo de respeto”, dijo el cantante ante las cámaras del programa De primera mano, emitido a través de la señal de Imagen Televisión.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Extraño más las hamburguesas”: un ex novio de Belinda dijo que no la echa de menos y aconsejó a Christian Nodal

Qué pasó con el tatuaje de Belinda que se hizo Criss Angel

La maldición de los tatuajes de los ex novios de Belinda