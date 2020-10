Roberto Palazuelos reveló como fue “sustraído” por su madre y llevado a EE.UU.

Roberto Palazuelos narró como fue raptado por su madre para llevarlo a Estados Unidos, lejos de la familia Palazuelos (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

El actor Roberto Palazuelos siempre se ha referido a la relación que tiene con su padre como una muy ilustrativa e intenta llevar el nombre de los Palazuelos hasta lo más arriba del éxito, lo mismo que ha intentado a hacer con su hijo, Roberto Palazuelos V. Pero uno de los momentos clave de la vida del actor fueron su separación con su madre.

Fue en una entrevista hecha para el canal de Youtube de Yordi Rosado, en la que el actor reveló como fue que su madre se lo llevó a Nueva York cuando era un menor y como fue recuperado por los Palazuelos. Al parecer el abuelo de Roberto le había prohibido a María Badeaux llevarse al pequeño Roberto, ya que él era quien heredaría toda su fortuna y lo quería a su lado para asegurar su legado.

Pero las relaciones entre María y Roberto III, el padre del actual Palazuelos, no fueron buenas y por ello, fue Roberto Palazuelos II, el suegro de Badeaux, quien medió con ella para poder negociar que, pasara lo que pasara, no se llevara a su nieto por lo mucho que significaba para él. Así lo dijo Roberto a Yordi:

Ya traía broncas con mi papá y mi abuelo se dio cuenta. La mandó a llamar (...) y le dijo 'Mira, tú hijo, dentro de todos mis nietos es sumamente importante para mí, porque es mi línea directa. Es Roberto. Entonces yo veo que no te llevas bien con mi hijo, eres una muchachita con mucho éxito (...) yo veo que no la vas a armar (dentro de la familia Palazuelos) pero si algún día decides divorciarte yo te doy lo que quieras, nada más yo te pido un favor: No se te vaya a ocurrir llevarte a Roberto

Según Roberto, su abuelo negoció con María Badeaux y le pidió que no se llevara a su nieto (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

No obstante, María no se quedó de brazos cruzados y en una de las visitas que hacía a Roberto, se escapó de la vigilancia y se lo llevó a Nueva Orleans, en donde no podía cuidarlo, por lo que se vio en la necesidad de contratar a una niña centroamericana para que pudiera vigilarlo, mientras Badeaux se iba a trabajar de mesera por ocho horas diarias.

Cuando los Palazuelos se dieron cuenta de la desaparición de Roberto, iniciaron una búsqueda y con los recursos necesarios descubrieron el paradero del pequeño, por lo que de inmediato se movieron a las cercanías de Nuevo Orleans y lograron encontrarlo. Tuvieron que amordazar a la niñera para poder llevárselo de vuelta, aunque afirmó que le explicaron que no era nada personal contra ella y que el niño había sido secuestrado por su madre.

Regresaron triangulando vuelos, de Nuevo Orleans a Texas y de ahí a la Ciudad de México, pero con lo que no contaban es que María Badeaux ya había llegado a casa y descubrió lo sucedido, por lo que reportó la desaparición al Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) quienes ubicaron el avión donde iban los Palazuelos.

El padre de Roberto Palazuelos fue por su hijo a Nueva Orleans y lo trajo de regreso a México (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

El FBI pidió al piloto que regresara el avión, pero Roberto Palazuelos padre les convenció para que no lo hicieran argumentando que el vuelo ya se encontraba en territorio mexicano, por lo que ahora deberían checar con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para apoyar su punto de vista, el mismo Palazuelos le mostró al piloto los papeles en donde mostraba que el pequeño era de nacionalidad mexicana y no estadunidense, además de que era su hijo.

El piloto accedió y no regresó a Estados Unidos, posteriormente se arreglaría todo mediante las amistades del abuelo Palazuelos, quien era cuñado del subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, por lo que pudo solucionar el malentendido con las autoridades mexicanas y estadounidenses. A partir de eso fue que inició la mala relación entre Roberto Palazuelos y su madre, María Badeaux.

