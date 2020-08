“Yo lo he visto bajar”: Roberto Palazuelos aseguró que en Tepoztlán se encuentra una base extraterrestre subterránea

Roberto Palazuelos declaró que pasa mucho tiempo en su casa de Tepoztlán (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

El controvertido actor y empresario Roberto Palazuelos, quien a últimos meses se ha mantenido vigente gracias al reality show Palazuelos, mi rey, donde muestra su lujoso estilo de vida rodeado de riquezas, fiestas, viajes y mujeres, recientemente dio una declaración fuera de lo usual que revelaría su presunto contacto con entes no humanos.

El llamado “Diamante negro” asombró en una entrevista pues aseguró que ha visto bajar objetos voladores no identificados al cerro de Tepoztlán, donde el actor posee un terreno. Dijo que recientemente se había “purificado” en un baño de Temazcal al que se sometió en el Cerro de la Luz, en el popular pueblo mágico situado en el estado de Morelos, refiriendo que en el lugar se siente una gran energía.

“Tepoztlán en un lugar maravilloso en donde yo vi un OVNI en 1993 y decidí comprar un terreno ahí, tengo una casa ahí en donde me gusta ir a desconectarme de todo”, contó al programa El baño TV, emisión transmitida en YouTube e Instagram, conducida por el presentador Tamir Lotan. “Es yo creo el invitado más exclusivo que hemos tenido” fue como lo presentó en su canal.

Roberto Palazuelos ha contado cómo la pandemia de coronavirus ha afectado su cadena de hoteles (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

Para profundizar en la declaración, el actor nacido en el puerto de Acapulco, Guerrero, conocido por sus millonarias excentricidades y por su amistad en la infancia con Luis Miguel, le preguntó al conductor del programa si alguna vez había visto un OVNI en Tepoztlán, a lo que contestó que sí, y que incluso se encontraba tratando de registrar el paso de algún objeto volador no identificado.

Tamir dijo que es posible captar en video cómo avanzan a velocidades supersónicas presuntas naves espaciales; y mencionó que ya se encuentra planeando al lado de otras personas, entre ellas León Larregui, integrante de Zoé, registrar dichos avistamientos para realizar un mini documental.

Tras la respuesta de Lotan, Palazuelos se aventuró a comentarle que en Tepoztlán “existe una base subterránea ovni”:

“La base está detrás de la montaña de Amatlán, ahí está la base, yo los he visto bajar, no fue una locura mía, había mucha gente conmigo que lo vio, yo lo he visto bajar”, expresó mientras ejemplificó con sus manos la forma en que presuntamente descienden dichas naves espaciales: “Se pandean”.

El reality show "Palazuelos, mi rey" ha refrescado la imagen del actor (Foto: Netflix)

Según el también empresario hotelero de 53 años, quien aspira a obtener un cargo político en Quintana Roo a futuro, la razón por la que seres de otras galaxias visitan el pueblo mágico de Morelos es debido a sus características químicas y energéticas:

“Ellos tienen una tecnología que cuando llegan a la tierra, ellos abren un túnel y se bajan, es por eso que hay tantos ovnis en Tepoztlán (…) Hay otro factor poderoso: existe una energía adentro de las montañas porque tiene mucho cobre por dentro; es por eso que la gente de ahí se mantiene más joven, en fin” , expresó.

Palazuelos mostró su amor por Tepoztlán diciendo que es parte de su vida y contó lo mucho que disfruta acudir allá para estar cerca de la naturaleza y rodeado de montañas: “Casi nunca bajo al pueblo y eso, me la paso allá arriba”, comentó a la emisión.

El hotelero disfruta de la montaña y casi no baja al pueblo cuando está en Morelos (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

Al ser cuestionado respecto a qué haría si un ser extraterrestre le propusiera abandonar su vida en el planeta Tierra para abordar una nave espacial y dirigirse a un destino no especificado, “el diamante negro” se negó a la posibilidad.

“Ay caray, yo creo que amo tanto a la Tierra, amo tanto a México, amo tanto a mi hijo que no me subo, mejor le digo al ovni: espérame tantito a que un día gobierne Quintana Roo y cambie todo lo que está mal y luego me voy”, concluyó el actor.

