“Mis amigos muy ricos me humillaban”: Roberto Palazuelos recordó cuando Ernesto Zedillo Jr. lo hizo menos por su razones económicas

El empresario tiene fama de "mirrey" por su ostentoso estilo de vida (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

La vida de Roberto Palazuelos ha estado al frente de la mirada pública a través de los años, pues el actor es una de las figuras más recurrentes en el mundo del espectáculo, donde sus logros en la televisión y la exposición de su vida personal lo han hecho parte del imaginario hasta en el aspecto económico, pues no es raro que se le califique como “el rey de los mirreyes”.

Entendiéndose el calificativo como el de un heredero millonario y en ocasiones prepotente y despilfarrador, el actor se ha valido de esa fama para incluso haber lanzado su propio reality show para la cadena MTV, donde dio muestras de su ostentoso estilo de vida y enseñó las lujosas propiedades que posee.

Sin embargo, no siempre fue así ni todo ha sido fácil para el también llamado Diamante negro, pues en una reciente entrevista reveló que sus amigos poseedores de un mayor poder adquisitivo que él lo humillaban cuando recién comenzaba a abrirse paso en el mundo hotelero y no tenía mucho capital, hecho por el cual se sintió discriminado por sus “amigos ricos”.

Palazuelos es protagonista de un reality show donde muestra sus mansiones, yates y viajes (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

En entrevista con Yordi Rosado, Roberto Palazuelos expresó que tuvo que trabajar muy duro para convertirse en el exitoso empresario que hoy es, un esfuerzo que ha logrado que la cantidad de dinero que hoy posee haya rebasado por mucho a la de quienes lo hacían menos hace más de 20 años.

Durante la charla, el presentador le confesó a Palazuelos que siempre creyó que él era un hombre respetado por todos. Sin embargo, Palazuelos le hizo ver que esta apreciación es errónea, pues según el actor, cuando recién comenzó como empresario en la Riviera Maya en 1997 con su primer hotel “Diamante K”, sus amigos, los “muy picudos” como Ernesto Zedillo Velasco, hijo del ex presidente Ernesto Zedillo, lo humillaron públicamente.

“También mis amigos muy ricos me humillaban y eso también me dio mucho punch”, aseguró el actor, a lo que Yordi respondió: “Yo pensaría que eras el que todos querían , con el que se llevaban cañón”.

En meses pasados, Roberto Palazuelos detalló cómo enfrentan sus hoteles la pandemia de coronavirus (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

“No, no, no. Inclusive de las humillaciones que sufrí más adelante, cuando empecé a ser empresario en Tulum, aproximadamente en 1997, que yo tenía mi primer hotel, el Diamante K, amigos míos muy picudos, hasta uno de ellos, el hijo de uno de los presidentes de la República, el “Ernie”, Ernesto (Zedillo Jr.), me decía: ‘A ver, pinche Palazuelos, ¿cómo está tu pinche hotel que no tiene luz?’. Y los otros se reían”, reveló el actor de telenovelas.

La vida ha dado varias vueltas y según Roberto Palazuelos, esos amigos que se reían de él hace más de dos décadas ahora no pueden comprar terrenos en Tulum porque “no les alcanza”.

“Ahorita esos güeyes, muchos de los que se rieron ahí, han tratado de entrar a Tulum, llegan a querer comprar un predio y no les alcanza, ¿eh?. ‘Están en 10, 12 millones de dólares’ (me cuentan y les digo) ‘Normal, cabrón’, pues Tulum es Tulum”, aseguró el histrión.

El actor convivió en su infancia con Luis Miguel, con quien actualmente no le gusta que se le relacione (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

Pero no todo fue burlas en el pasado con sus amigos, pues Palazuelos recordó que, a pesar de que en la adolescencia también sufrió cierto bullying por razones económicas al verse rodeado de un grupo social con un nivel socieconómico más alto que el suyo, hubo varios amigos que “le pichaban” los gastos, como al momento de salir a restaurantes, donde su cuenta quedaba liquidada por sus allegados.

“Ese tipo de humillaciones las viví mucho de adolescente también, pero también tuve amigos muy lindos que siempre me pichaban todo, como el Chanfle Gerardo de la Madrid, que siempre me apoyó”, recordó el intérprete.

