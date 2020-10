Erika Buenfil no perdona a Martha Figueroa: “Es como cuando se dice ‘esa vieja me cae gorda’”

Martha Figueroa apoyó a Erika Buenfil en el hecho de que no tienen porqué ser amigas (IG: figuerolas/ erikabuenfil50)

Un par de meses después de haber protagonizado un conflicto por unos dichos sobre su hijo, Erika Buenfil descartó que vaya a hacer las paces con la periodista Martha Figueroa.

En una reciente entrevista transmitida por el programa Hoy, a Buenfil le preguntaron si ya había arreglado su malentendido con Figueroa y respondió así:

“No, ni quiero (hacer las paces), me reservo el derecho. No podemos ser amigos de todos, hay unas que sí y otras que no. Es como cuando se dice: ‘esa vieja me cae gorda’ o ‘ese viejo me cae gordo’”.

Fue la propia Martha Figueroa quien presentó la nota en la transmisión de este martes y coincidió con la actriz.

“¿Te digo una cosa? tiene toda la razón, por qué vamos a ser amigas de todo el mundo. Yo la iba a ayudar a trapear, ahora no”, señaló en tono de broma respecto de la reciente inundación de la casa de Buenfil.

Buenfil se molestó por un comentario sobre su hijo Nicolás (IG: erikabuenfil50)

Figueroa aceptó que la relación entre ambas no mejorará, pero no se mostró preocupada.

“Se ve que no se quiere congraciar, si la trataba feo ahora peor. Aparte dijo que no guarda rencor y sí guarda”

El conflicto que involucró a “Pepillo” Origel

Fue el pasado agosto cuando estalló una bomba que involucró a Buenfil, Juan José Origel y Martha Figueroa.

En una transmisión de Con Permiso, programa de Pepillo y Martha en Unicable, los presentadores hablaron del éxito que ha tenido Buenfil en TikTok.

Juan José "Pepillo" Origel no se quedó callado ante los ataques de Erika Buenfil (IG: juanjoseorigel / erikabuenfil50)

Origel señaló que no le agradaba lo que hacía Erika mientras que Martha comentó que el hijo de la actriz le ayudaba a hacer sus contenidos para la plataforma.

Sin embargo, lo que desató la furia de Buenfil fue que se refirieran a su hijo Nicolás como “el pequeño Zedillo” (y es que el adolescente es fruto de la relación entre Erika y Ernesto Zedillo Jr., hijo del ex presidente mexicano).

Así que en una entrevista con Fernanda Familiar, la actriz estalló, pero contra Origel.

“No lo voy a perdonar. Que él reflexione y cuide el hocico antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque, porque él no me paga ni un bistec o una colegiatura de Nicolás Buenfil”.

Martha Figueroay Juan José Origel hicieron enfurecer a Buenfil (IG: juanjoseorigel)

Las redes sociales de Pepillo se inundaron de ataques en su contra e incluso amenazas.

El conductor desafió a Buenfil a que le demostrara que él había hablado mal de su hijo.

Finalmente el pasado 10 de agosto la productora Magda Rodríguez los reunió en el programa Hoy y Pepillo se disculpó públicamente.

“Se molestó la güera por lo que dijimos en el programa, con toda la razón del mundo, se habló de su hijo, en lo personal yo no hablé, yo no dije nada”, comentó Origel, quien le dio un ramo de flores a la actriz.

Pepillo Origel y Erika Buenfil hicieron las paces en el programa "Hoy" (Captura de pantalla)

“Tengo un hijo de 15 años y eso es lo único que puedo decir, con mi hijo no, con los niños no. Tocar fibras delicadas de la vida persona, ya no nada más mía sino que corresponde a su historia de vida, ya lastima, ya hiere y hay que defenderlo y lo voy a defender siempre”, respondió Erika.

En aquel momento Galilea Montijo trató de interceder por Martha Figueroa señalando que no habría hablado con mala intención, pero Erika se molestó.

“Conociendo a Marthita... no me hagan hablar porque sí me voy a enojar, mejor ya no decimos nada... nada más con mi niño no”, expresó.

Y por sus recientes declaraciones parece que Buenfil no tiene intenciones de reconciliarse con Figueroa.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Con los niños no”: Erika Buenfil y “Pepillo” Origel ya pusieron fin a su pleito

“Me llegaba el agua hasta las rodillas”: Érika Buenfil narró la angustia de ver su casa inundada

Martha Figueroa se burló de “Pepillo” Origel y Erika Buenfil: “Las flores del perdón eran de Andrea Escalona”

Christian Nodal y el vestido de Belinda que lo hizo enojar: “La mandó a cambiar”, aseguró Martha Figueroa