“Me llegaba el agua hasta las rodillas”: Érika Buenfil narró la angustia de ver su casa inundada

Es recurrente ver a la actriz Erika Buenfil de lo más sonriente en las redes sociales, donde muestra su lado cómico en las coreografías, sketches y challenges que comparte en TikTok, donde ha sido llamada “la reina” de dicha red social; sin embargo, la famosa enfrentó un amargo trago cuando su casa se inundó tras las fuertes lluvias que recientemente azotaron a la Ciudad de México, donde múltiples colonias se vieron afectadas severamente.

La estrella de telenovelas como Amor en silencio y La doble vida de Estela Carrillo narró los momentos de angustia que vivió al ver cómo el agua filtrada a su casa alcanzaba aproximadamente medio metro de altura y destacó que el espacio más afectado por las lluvias en su casa fue el sótano.

Dijo que no pudo recibir la ayuda de personal especializado para este tipo de eventualidades y que, pese a la gran popularidad que tiene en las redes sociales, desistió de solicitar ayuda porque su hijo Nicolás, de 15 años, no se lo permitió para no ver comprometida la integridad de la familia.

Erika Buenfil reveló que por ahora no tiene trabajo, pero gracias a sus campañas de publicidad ha seguido generando ingresos(Foto: Instagram@erikabuenfil50)

Así lo dijo la intérprete en un encuentro con la prensa:

“¿Se acuerdan de las inundaciones? Yo me inundé, nada más que no lo publiqué ni dije nada. Se me inundó el sótano horrible, me llegaba el agua hasta las rodillas, fue un show…. me tocaron las inundaciones, quise hacer un en vivo en ese momento para solicitar ayuda porque ni los bomberos podían entrar porque la calle estaba como un río, pero mi hijo no me permitió por la cuestión de la ubicación y porque… ‘¡Mamá, se va a hacer un rollo!’, pero yo así, aguada y toda jodida como andaba, ya quería hacer un en vivo de ‘¡Ayuda!’, pero mi hijo no me dejó y salimos adelante" , expresó.

Buenfil reveló lo angustiante de la situación en la que incluso tuvo algunas pérdidas materiales y desperfectos en su casa, mismos que reparará cuando la situación del coronavirus permita más movilidad.

“El agua se fue yendo sola… Lloré mucho, fue doloroso, se perdieron cosas, pero lo material se recupera y los coches se salvaron, hubo gente que sí perdió sus coches, pero nosotros estamos bien, nada más hay que remodelar, pero hay que esperar a que pase la pandemia”, dijo la rubia intérprete.

La actriz Erika Buenfil y su hijo Nicolás viven solos, y él no le permitió solicitar ayuda a través de las redes sociales (Foto: Instagram @erikabuenfil50)

Contó que dada la situación derivada de la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país, no desea tener contacto con más personas para reducir el riesgo de contagio, por lo que esperará a que la situación se estabilice para proceder con los arreglos correspondientes en su casa.

“Yo había remodelado un sótano, que lo había hecho como un gimnasio y todo, pues todo se fregó y bueno, pues ahorita con la pandemia… ya me fueron a hacer presupuesto, pero me da mucho miedo que entre gente ahorita, entonces así que se quede, ya medio alivianamos nosotros y medio limpiamos y quiero esperar, porque sí me da ansias que llegue mucha gente a mi casa porque sí va a tener que haber mucho movimiento, entonces hay que esperar”, agregó la actriz, quien recientemente ha protagonizado algunas campañas de publicidad, derivado de la popularidad obtenida en las redes sociales.

La actriz es muy activa en TikTok, donde suma millones de seguidores (Foto: Captura de pantalla)

Buenfil contó quién acudió a su auxilio y cómo es que pudo salir de la angustiante situación.

“Fernanda Familiar me apoyó, le hablé por teléfono a la una de la mañana y le pedí que por favor con sus contactos nos vinieran a ayudar y hubo gente y amigos que nos vinieron a ayudar y el agua se fue yendo sola”, finalizó la actriz no sin antes recomendar a los reporteros “cuídense mucho”.

