“Que ningún niño vuelva a pasar por algo parecido”: el ex Menudo Ray Reyes se sumó al rechazo contra Súbete a mi moto

Ray Reyes León dejó entrever que buscará el financiamiento de una productora para contar su versión de la historia (Foto: Facebokk@Ray Reyes Leon)

Tras el estreno de Súbete a mi moto, la serie que aborda la historia del grupo Menudo, que llegó a las pantallas a través de la plataforma de contenidos vía streaming Amazon Prime Video, la opinión del público no se ha hecho esperar, pues mientras algunos aplauden que se haya llevado a cabo el proyecto basándose en aspectos ya conocidos, otros aseguran que la versión contada dista mucho de la realidad de la formación del legendario grupo puertorriqueño.

En este tenor, y luego de que Rene Farrait emitiera una dura crítica al respecto, asegurando que se trataba de una historia contada desde la perspectiva de una persona “enferma y abusiva”, en alusión al manager Edgardo Díaz, es ahora otro ex Menudo quien da a conocer su opinión acerca del controvertido material biográfico.

Es Ray Reyes, quien fue parte de la tercera generación del grupo e ingresó al quinteto en el año 1983 y hasta 1985, quien se lanzó en contra del proyecto producido por Mary Black y Leonardo Zimbrón que llegó este viernes a toda Latinoamérica y España. Así lo dijo el cantante:

Ray Reyes León salió de Menudo en 1985 (Foto: Instagram rayleon9912)

“Con honestidad, sin miedo y sin sentido de buscar protagonismo o dañar la historia de Menudo, que tanta gloria dio a mi país, que me dio mi carrera, de comer y de la cual me siento orgulloso y agradecido de haber pertenecido. Pero…¿y esta serie?…lo sospeché desde un principio, como decía el Chapulín Colorado. Mi gente, no se puede hacer una serie completa sin contar con el relato de los protagonistas e integrantes. He visto varios capítulos y está alejada de la realidad”, aseguró en entrevista difundida por Agencia Reforma.

Reyes dejó entrever que estaría dispuesto a buscar apoyo para llevar a la pantalla “la verdadera historia de Menudo”, contada de primera mano.

“¿Quién le narró a los escritores de esta serie nuestra parte de esto? Es el punto de vista de Edgardo Díaz, muy válid. Pero, ¿y quién me preguntó a mí lo que yo viví o lo que sentí en ese momento?, ¿mis frustraciones, alegrías y sacrificio? ¿la felicidad de haber sido integrante, la tristeza y la presión a esa edad? ¿las cosas hermosas y horribles que viví? ¿Por qué no contamos las cosas como son? Todo lo bueno y todo lo no tan bueno. Se busca productor”, expresó.

El cantante ha participado en los reencuentros musicales del grupo de su infancia (Foto: Instagram rayleon9912)

La tarde de este lunes, Ray Reyes escribió un largo post en Facebook donde profundiza en su opinión respecto al controvertido material de Amazon:

“¿Sabes qué pasa? Que ya no tengo 14 años, hoy en día tengo 50 años y la chiquita de mis hijos tiene 16. ¿Sabes qué pasa? Que siempre siempre les enseñaron el lado bonito de la moneda y por muchos años callamos muchos dolores... Porque cada vez que hablamos nos tildaban de malagradecidos. Pero ¿sabes qué pasa? Que si no se habla la verdad estaríamos auspiciando, apoyando y siendo cómplices de todo lo que pasó y eso no es justo para nosotros ni para futuras generaciones.”, expresó.

“Yo no quiero que eso le pase un hijo mío, sinceramente no sabría qué hacer porque no hay castigo en la justicia de esta tierra que sea suficientemente fuerte para estos abusos. No es justo que ningún niño vuelva a pasar por algo parecido y no es justo que muchos medios le sigan tirando la toalla a una persona que si bien admiro mucho por su creatividad y su trabajo también es cierto que no me da la gana de callar tantas cosas que hizo”, agregó el cantante que ha participado en los diversos reencuentros de la agrupación.

Ray aseguró que ya es muy tarde para emprender acciones legales contra Edgardo Díaz. Aquí en Nueva York, en 1984 (Crédito: Shutterstock)

“Por supuesto, éste no es el medio para expresar lo que tenemos que decir, y llevarlo a un tribunal después de tanto tiempo ya sería tarde...contar nuestra verdad hará libres a muchos niños de ese grupo que hoy viven encerrados en cuerpos de hombres ¿y a la hora de la verdad? La justicia que importa esta allá arriba esperando por cada uno de nosotros. Él tendrá que arrepentirse ante Dios , avergonzarse ante nosotros y pedir perdón a muchos padres por su errores en vez de tratarlos como si no fuesen importantes ni tuvieran voz... No se vale contar una media verdad , la verdad es hija de Dios y hay que contarla completa”, finalizó el intérprete.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Condenas por su sensualidad, explotación y el miedo a crecer: la polémica al interior de Menudo retratada en su bioserie

“Cínico, enfermo, abusador”: el ex Menudo René Farrait se lanzó contra la bioserie Súbete a mi moto

Estos son los actores que interpretarán a Ricky Martin en la serie de Menudo