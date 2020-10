Éxitos y versiones de romance: la historia de Ricky Martin y Robi Draco Rosa que comenzó en Menudo

Robi Draco Rosa es actualmente un productor musical con una carrera brillante, pero alejada de lo comercial; Ricky es acaso el cantante pop latino más reconocido (Foto: Twitter@LeandroLeunis)

Con el estreno de la serie Súbete a mi moto, ha resurgido el interés del público por conocer y rememorar aspectos de Menudo, la banda que fue un semillero de cantantes y que tuvo su mayor momento de fama en la década de los 80.

Fue hace 36 años cuando Ricky Martin comenzó su carrera musical en Menudo, aquel grupo de su natal Puerto Rico con el que se dio a conocer en gran cantidad de países siendo tan solo un niño. El astro latino ingresó al grupo en sustitución del más longevo de los integrantes originales, Ricky Meléndez, y de inmediato se ganó un lugar en el corazón de la fanaticada.

En su paso por la legendaria boy band, Ricky conoció a un amigo que lo ha acompañado desde entonces y nació una hermandad que ha superado el paso de los años, desde que en 1984 Robby Rosa, conocido después como Robi Draco Rosa, entró para sustituir a Johnny Lozada, a los 15 años.

Con la adición del nuevo integrante, Menudo buscó su incursión en el mercado anglosajón, sirviéndose del talentoso nuevo chico para la grabación de temas como Hold Me y If You Not Here, grabaciones en las que Robi lleva la voz principal. El entonces adolescente se destacó por su preparación artística y vocal más allá de las canciones pop y las coreografías de la banda, aspectos de los que se valió más adelante en su carrera para llevar una trayectoria alternativa de música ecléctica alejada del espectro más comercial de Menudo.

Tras su paso por Menudo, Robi Draco produjo los mayores éxitos de la carrera de Ricky Martin (Foto: Archivo)

Con el paso de los años, Ricky y Robi se convirtieron en superestrellas de la música latina, consolidando en los años 90 una relación artística que vio su nacimiento en el grupo boricua, cuando ambos chicos compartían los problemas propios de la adolescencia y el flamante éxito.

Sobre su paso por la emblemática banda adolescente, Robi Draco declaró en 2016: “Fue una oportunidad de huir del seno familiar. Estaba desesperado y quería hacer mi vida, conocer países, tener mucho sexo y vivir nuevas experiencias. Además no quería estar con mi padre. Las peleas con él eran continuas y Menudo fue una oportunidad para liberarme de esas cadenas. Ahora con mi viejo todo es diferente. El tiempo te cambia. Te das cuenta que has cometido errores tras errores y que ha llegado el momento de enmendarlos. A mi viejo lo amo, lo adoro. Es mi amigo. Atrás quedaron los malos momentos”, contó al diario Las dos orillas.

Después de Menudo, Ricky comenzó su carrera como solista en México en el año 90, con el sencillo Juego de ajedrez, pero no fue sino hasta 1995 cuando alcanzó el éxito con el disco A medio vivir, y el sencillo María, escrito precisamente por Robi Draco Rosa al igual que otros temas del álbum que produjo para su amigo. Livin' la vida loca y La copa de la vida son otras canciones que encumbraron a Ricky, detrás de las cuales estuvo la genialidad musical de su ex compañero de Menudo.

En 2013 grabaron juntos el tema "Más y más", éxito de Robi en una nueva versión (Foto: Archivo)

“Yo llegué a Ricky por su manager en ese entonces. Él me pidió que le produjera y compusiera unas canciones. Lo hice en ese momento porque tenía que llenar los bolsillos. No lo hice por amor al arte. Lo que ocurrió después todo el mundo lo sabe. Esas melodías: ‘Un pasito pa’ lante', She bangs, María y Livin la vida loca, se convirtieron en primeros lugares y, a partir de ahí, los medios y la gente empezaron a enfocarnos”, dijo al mismo diario.

Además de su exitosa mancuerna musical, la relación entre ambos artistas también ha estado marcada por los rumores, pues hay quien dice que más que una estrecha amistad durante sus años en Menudo, los famosos fueron pareja: se les veía juntos en todo momento y compartían una camaradería que ahora levanta suspicacias. Este tipo de rumores se avivó cuando Robi Draco Rosa no se mostró sorprendido cuando Ricky revelara públicamente su orientación sexual:

“Nadie tiene que llegar a ti y decirte ‘soy esto o aquello’. Uno se da cuenta por los gestos, por las formas en que la gente se mueve. De verdad Ricky es una gran persona y lo felicito por el paso que dio. Sólo espero que la gente lo siga apoyando igual que antes”, dijo en su momento.

Al principio Ricky lucía muy pequeño, pero después de un tiempo parecía el mayor de los Menudo (Foto: Archivo)

Cuando Martin anunció el nacimiento de sus hijos, Robi sorprendió diciendo: “No se puede navegar en dos mares. Si tomas la decisión de ser de una manera, tienes que ser de esa manera 100 por ciento, porque si no cuando salen a la luz ciertas cosas, la gente no entiende y te arriesgas a que reaccione mal”, generando confusión sobre lo que trató de decir y alimentando el mito.

Después de salir de Menudo en 1987, y tras filmar su única película, llamada Salsa, donde da muestra de sus dotes de bailarín, Robi Draco Rosa se dedicó a viajar a Europa, Río de Janeiro y Nueva York, sitios donde las drogas, el alcohol y la experimentación con la música desencadenaron un periodo sombrío para el artista.

Se dice que en aquel momento Robi estaba sumido en las adicciones y en la depresión, y no fue otro sino su gran amigo de la adolescencia, Ricky Martin quien lo salvó de las oscura situación, inyectándole ánimos al invitarlo a colaborar en su música, mancuerna que de inmediato vio el éxito y replicaron por unos años más.

