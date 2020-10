“Pronto regresará fortalecido”: Paty Navidad salió en defensa de Donald Trump y condenó a quienes celebraron su contagio de COVID-19

Paty Navidad volvió a dar de qué hablar en las redes sociales con una nueva y controvertida opinión que le valió múltiples reacciones y críticas, pues esta vez la actriz escribió un mensaje donde expresó su postura respecto a la fortaleza y liderazgo de Donald Trump ante su lucha contra el COVID-19, padecimiento al que dio positivo en días pasados.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la actriz envió un mensaje al presidente de Estados Unidos y a su esposa Melania Trump, donde consideró que su recuperación será pronta y el mandatario volverá a sus funciones con el ánimo y el temple renovado.

Ya en distintas ocasiones la polémica intérprete había mostrado su apoyo al presidente estadounidense, y ahora que su salud se ha visto comprometida, decidió salir a su defensa de quienes festejaron que su diagnóstico haya dado positivo. Así lo dijo la también conductora de programas como Picardía mexicana:

“No se emocionen adoradores del virus socialista-comunista-marxista-progresista. Todo estará bien con @realDonaldTrump y @FLOTUS y pronto regresarán fortalecidos, primero Dios” , escribió en su red social.

Navidad alabó el liderazgo de Donald Trump y destacó su fortaleza , por lo que consideró que muy pronto aparecerá con su salud restablecida para continuar al frente del país que lidera. La controvertida famosa aseguró que “el pobre virus” morirá pronto con Dióxido de cloro.

No hagan tanto escándalo por el diagnóstico positivo de @realDonaldTrump por COVID-19, el pobre virus de gripe morirá rápido con #DioxidoDeCloro (CDS, MMS). Es parte del plan para imponer miedo y debilitar a oponentes, pero donde existe fe y amor no hay miedo a nada ni a nadie

Expresó que la actitud y el lenguaje corporal del mandatario proyecta temple, por lo que no habría nada de qué preocuparse respecto a su salud.

Aquí está el video de Trump saliendo de la Casa Blanca y abordando al Marine One para dirigirse al hospital Walter Reed. No habló con los periodistas, tampoco se le ve afligido. NO HAY MIEDO, #Trump2020