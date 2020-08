Paty Navidad dejó en claro por qué no se pondrá la vacuna contra el COVID-19

Paty Navidad ha sido criticada en varias ocasiones por su opinión acerca de diversos temas (IG: patricianavidad)

Paty Navidad es un personaje que, gracias a sus comentarios a veces risibles y otras veces atinados sin ningún fundamento, ha estado en el ojo del mundo del espectáculo. Desde que comenzó la pandemia ocasionada por el COVID-19, ha arremetido en diversas oportunidades contra el virus y los intereses que se mueven alrededor de él.

En esta ocasión, explicó los motivos por los cuales no se pondrá la vacuna contra el nuevo coronavirus, la declaración se dio en el marco de que Rusia alista su vacuna “Sputnik V” para septiembre, mientras que México colabora con la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad Oxford en el desarrollo de la propia.

“No estoy diciendo que no lo hagan, cada uno es libre de hacerlo. Espero que no sea una obligación porque yo no me pienso vacunar, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, sé de qué hablo”, dijo la polémica actriz.

La nacida en Culiacán, Sinaloa, aseguró que no quiere tomar riesgos, pues desconoce los efectos secundarios de ésta; sin embargo, mencionó que no está diciéndole a las personas que no se vacunen.

“No se están responsabilizando por los efectos secundarios, por las consecuencias que puede derivar de esta vacuna. Cuestionen, analicen. Nos están engañando”, concluyó.

La actriz piensa que con la red 5G se pueden controlar los cerebros de las personas mediante ondas electromagnéticas (Foto: capturas de pantalla)

Paty Navidad además compartió una serie de videos donde explica en su teoría de la conspiración que quienes están detrás del virus es el Nuevo Orden Mundial que “entra en la era de la inteligencia artificial y transhumanismo” que opera con “vacunas de nueva tecnología y tatuajes con puntos cuánticos” y con la red 5G que gracias a ondas electromagnéticas controlan los cerebros de las personas.

“Definitivamente como diría el gran Mark Twain: ‘Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados’ Nos están mintiendo señores. No existe ninguna pandemia, nada más que psíquica”, dijo Paty Navidad en su cuenta oficial de Instagram.

Agregó que “el virus existe, pero por sí solo no es letal (...) La letalidad es menos de uno por ciento, el 99 por ciento de los casos se han recuperado sin necesidad de vacuna hasta con remedios caseros. Estamos en una de las trampas más grandes de la humanidad. Ojalá y la gente que está dispuesta a vacunarse no se arrepienta después”.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Panel de control de la enfermedad por coronavirus la tasa de letalidad global es de 3.4%, mientras que, en México la Secretaría de Salud (SSa) registra una tasa de 9.2 por ciento.

La intérprete de Cecilia de Aguirre en la telenovela Por amar sin ley, se unió a Miguel Bosé al selecto grupo de personajes de la farándula que decían que el COVID-19 era mentira y que ahora aceptan su existencia. A pesar de ello, ambos continúan compartiendo sus teorías conspirativas que hace que estén en el centro de las críticas.

Paty Navidad desató un escándalo al pedir a la gente que salga a grabar a los hospitales al no creer la pandemia (IG: patricianavidad)

El cantante español fue duramente criticado por convocar a una marcha en la Plaza de Colón en Madrid en contra del uso del cubrebocas y no asistir, días después fue visto ocupando el instrumento sanitario para meter unas flores a un automóvil.

Entre las críticas más recientes se encuentra la de la cubana Niurka que comentó ante el pronunciamiento de Navidad que con la vacuna se implemente un chip y así manipular el cerebro de las personas.

“Sólo abre el hocico cuando tengas una prueba para demostrarlo, lo demás son bla bla bla, conversaciones que has escuchado, comentarios que han leído en internet. No hay certeza de nada... No tienen que ponerte chip en ningún lado, si estás tan embelesado con el celular, que ya ni el celular te tiene localizado”, dijo contundente.

