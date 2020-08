“Ni yo ni nadie las va a separar”: Magda Rodríguez desmintió ser la causa de distanciamiento entre Andrea Legarreta y Galilea Montijo

Magda Rodríguez aseguró que Galilea Montijo y Andrea Legarreta alternan su aparición al aire debido a una división de equipos (Foto: Instagram@magdaproducer/@galileamontijo/@andrealegarreta)

Luego de que el periodista Alex Kaffie asegurara que la productora Magda Rodríguez habría sembrado discordia entre Andrea Legarreta y Galilea Montijo, presentadoras del programa Hoy, la creadora respondió frontalmente y desmintió la información difundida por el llamado “villano de los espectáculos”.

En su columna en El Heraldo de México, el polémico periodista aseguró que el ambiente al interior del set de grabación del programa matutino, que está cumpliendo 22 años al aire, se había tornado tenso debido a las rencillas provocadas por Rodríguez.

“Hoy celebra su vigésimo segundo aniversario. Sí, teniendo como productora a una mujer (Magda Rodríguez) que ha dividido a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, sembrando discordias entre ellas, el matutino de Las Estrellas alcanza un año extra de vida”, escribió.

No es la primera vez que Alex Kaffie publica información controvertida acerca del matutino "Hoy" (Foto: Instagram @kaffievillano /magdaproducer)

“Hoy, el programa matinal más visto de la televisión abierta –lo sigue siendo pese a estar por debajo de 5 puntos de audiencias (el rating más mortecino en sus 22 años de existencia)–, vive una guerra interna entre sus conductoras estelares debido a la desunión que Magda Rodríguez se encargó, ¡y se sigue encargando!, de sembrar. Y es que divide y vencerás es su epígrafe y lema”, añadió a su texto el comunicador.

Tras estos dichos, la también productora del reality show de competencias, Guerreros 2020 desmintió la información difundida por Kaffie en un mensaje en video donde también celebró el aniversario del programa que produce.

“Respecto a si Galilea y Andrea están separadas por mi culpa, una cosa: ya somos suficientemente grandes e inteligentes para hacer por sí mismo lo que ellas quieran, ni yo ni nadie las va a separar. Ellas están unidas, hacen un gran equipo” , expresó desde la sala de su casa la mamá de la conductora y cantante Andrea Escalona, también integrante del cuadro de conductores de Hoy.

Este lunes, la producción del programa celebró 22 años al aire (Foto: Instagram @magdaproducer)

“Yo agradezco muchísimo ser la productora de Hoy y el poder estar en esta parte de Hoy que ha tenido tanto éxito. Hoy cumplimos 22 años, y si no estuvieron juntas fue por la pandemia, desde hace mucho tiempo estamos divididos en equipos, el equipo A y el equipo B, y no hagan caso a chismes”, finalizó en su mensaje difundido por Las Estrellas.

Magda y Kaffie, entre dimes y diretes

En días pasados, Kaffie exhibió unos mensajes que la productora le envió como respuesta a la columna en donde aseguró que fue regañada por altos mandos de Televisa.

El comunicador comentó en su texto que a los ejecutivos de la empresa no les gustó que Magda diera gran espacio en Hoy a integrantes de Guerreros 2020, el otro programa que produce en la misma televisora.

Según Kaffie, ha sido Magda Rodríguez la encargada de sembrar la discordia entre sus conductoras estrella (Foto: Instagram @andrealegarreta)

“A Magda Rodríguez la regañaron, ¡y fuertemente! Sí, sus jefes la reprendieron de nuevo, pero esta vez no fue por ocupar Hoy para promocionar la carrera (?) musical de su hija, sino por haber tenido ahí el pasado lunes ‘por demasiado tiempo’ a los participantes varones de Guerreros 2020”, escribió el polémico periodista.

“Y es que a los poderosos ejecutivos de Televisa les disgustó que aquella utilizase de manera ‘abusiva’ el matutino de Las Estrellas para promover un programa que no les tiene nada satisfechos”, añadió.

Tras estos dichos, la productora contestó en un mensaje difundido por Kaffie: “Una, nadie me reprendió por nada y dos, ya te dije que esa foto la odio. Traigo muchos kilos más que ahora, tanto que me cuesta cerrarme la boca. Feliz semana”. A lo que el comunicador reviró: “Una, yo tengo otros datos. Dos, quedaste de enviarme fotos que no te descontenten. ¡Feliz semana!”

