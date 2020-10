“No existe para mí”: Andrea Legarreta rechazó responder a los ataques de Alfredo Adame

Alfredo Adame ha seguido hablando mal de Andrea Legarreta, pero ella prefirió no responderle (Instagram)

Aunque Alfredo Adame ha hablado en varias ocasiones contra ella en las últimas semanas, la presentadora Andrea Legarreta se negó a responderle.

Entrevistada a las afueras de Televisa por un grupo de reporteros de diversos medios como Chisme No Like, Ventaneando, Imagen y el periodista Eden Dorantes, Legarreta evitó por completo dar declaraciones sobre Adame.

“ Esa persona no existe para mí. Así me insistan, no voy a hablar de él. Conecto con lo positivo y deseo que le vaya muy bien a él y a cualquier otra persona. Si me desean el bien o el mal, cada quién sabe. Pero yo no voy a hablar”.

Y es que apenas la semana pasada Adame aseguró que fue bloqueado de Televisa debido a Andrea Legarreta.

Legarreta y Adame fueron compañeros en "Hoy" hace más de 20 años (Foto: YouTube)

Si bien aún acude como invitado a diversas emisiones de la empresa, el actor aseguró que dejó de tener ofrecimientos tanto por las acciones de Legarreta contra él como por su negativa a ceder a un ejecutivo parte de sus contratos.

“Me bloquearon en esta empresa por muchas razones, una es Andrea Legarreta. Otra es que no quise dar el 20 por ciento de mis contratos que tenía, entonces el ejecutivo del cual depende eso, que es su negocito, agarró y me puso el dedo encima”.

Después de destacar sus logros, como ser uno de los seis mexicanos vivos que más horas de televisión tiene, Adame insistió en atacar a Andrea.

“Se la pasó 20 años con su malévola y perversa forma de estar fastidiando, cosa que nunca me hizo nada porque yo era el consentido, era el caballo de batalla, era uno de los que más rating metía, porque era de los que más billete metía y porque era de los consentidos de Televisa y no me pudieron hacer nada”.

Adame culpó a Legarreta de que lo bloquearan en Televisa

En una entrevista a finales de septiembre, Adame ya había atacado a Legarreta, con quien coincidió en el programa Hoy hace más de 20 años.

Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de producir el matutino de Televisa explicó que en alguna ocasión ya se lo habían ofrecido.

“No pues no ves que cuando me dijeron ‘te lo damos’, y me dijeron ‘qué cambios harías’ y lo primero que dije fue ‘correr a Andrea Legarreta’ y eso me costó que no me lo dieran”.

De cualquier forma, el actor estaría dispuesto a producir la emisión, aunque -por supuesto- no tendría en mente a Andrea.

Alfredo Adame estaría dispuesto a producir "Hoy". (Fotografía, Instagram @alfredoadame)

“Si se van y me lo dan claro que le entro y se los pongo en 18 puntos de rating como lo tenía, con 13 menciones diarias, época navideña con 26 menciones sonando la caja registradora a todo. Si Televisa me da el programa HOY para producirlo y conducirlo se los aumento mil por ciento en ventas, rating, en lo que quieran, así de fácil. Me quedo nada más con Galilea Montijo y el Negro Araiza”.

Y en la reciente entrevista en la que se negó a hablar de Adame, Legarreta aceptó que sí le gustaría en algún momento producir el programa, pero no actualmente, pues prefiere disfrutar a su familia.

Por ahora no está claro el panorama de la producción, pues desde hace meses circulan versiones sobre la próxima salida de Magda Rodríguez como productora.

Legarreta no sabe si Magda Rodríguez seguirá como productora del matutino de Televisa

De hecho la misma Legarreta comentó que ella ni siquiera está segura de que se vaya Magda, pues por ahora tienen información de que podría ser en diciembre.

“Surgen ahí miles de rumores, lo que pasa en cada cambio, pero en realidad no tengo la menor idea, ni siquiera sé si nosotros (vamos a seguir)”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

″¡Bésame!": Andrea Legarreta y Galilea Montijo se reencontraron en “Hoy” tras cinco meses alejadas por la pandemia

“Me quedo con Galilea Montijo”: Alfredo Adame correría a Andrea Legarreta si estuviera a cargo de “Hoy”

“Me bloquearon en Televisa por Andrea Legarreta”: Alfredo Adame acusó a la presentadora de “Hoy”

Andrea Legarreta dio más detalles sobre cómo se contagió de COVID-19