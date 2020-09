“Me quedo con Galilea Montijo”: Alfredo Adame correría a Andrea Legarreta si estuviera a cargo de “Hoy”

En varias ocasiones Alfredo Adame ha mostrado su desagrado por Andrea Legarreta (Instagram)

Días después de que circularan versiones sobre el futuro del programa Hoy, Alfredo Adame aseguró que si él estuviera a cargo de la emisión matutina de Televisa elevaría su rating en mil por ciento y en sus planes no estaría Andrea Legarreta.

A finales de los años 90 el actor formó parte de la emisión y no descartaría volver, aunque ya también como productor.

En una entrevista que concedió a varios medios de comunicación, y que puede verse en el canal de YouTube de Eden Dorantes, Adame expresó su sentir si le ofrecieran hacerse cargo del programa.

Y es que apenas la semana pasada circuló una versión según la cual Televisa tendría en mente cambiar por completo el concepto del programa, lo que significaría la salida de Magda Rodríguez.

Hace unos días se puso en duda la continuidad del programa "Hoy"

De hecho, el programa ha contado con varios productores durante más de dos décadas de historia y se hablaba de que el contrato de Magda era solo por dos años, que se cumplieron el pasado marzo.

Galilea Montijo, una de las integrantes más famosas de Hoy, comentó a principios de septiembre que será hasta octubre cuando se sepa el futuro del programa.

Pero mientras, en la reciente entrevista con Adame, le preguntaron qué haría si los ejecutivos de Televisa le ofrecieran producir Hoy, y dejó en claro que Andrea Legarreta no estaría en sus planes, aunque fue precisamente esa postura la que le impidió estar a cargo del programa hace tiempo.

“No pues no ves que cuando me dijeron ‘te lo damos’, y me dijeron ‘qué cambios harías’ y lo primero que dije fue ‘correr a Andrea Legarreta’ y eso me costó que no me lo dieran”.

El actor se mostró seguro sobre el papel que tendría al frente del programa matutino.

Adame recordó cuando dijo que correría a Legarreta y le quitaron la oportunidad de quedarse al frente de "Hoy" (Foto: YouTube)

“Si se van y me lo dan claro que le entro y se los pongo en 18 puntos de rating como lo tenía, con 13 menciones diarias, época navideña con 26 menciones sonando la caja registradora a todo. Si Televisa me da el programa HOY para producirlo y conducirlo se los aumento mil por ciento en ventas, rating, en lo que quieran, así de fácil. Me quedo nada más con Galilea Montijo y el Negro Araiza”.

Adame volvió a referirse así a la presentadora para quien solo ha tenido duras palabras en los últimos tiempos.

El pasado julio, por ejemplo, la llamó “falsa” e “ignorante”.

Galilea Montijo sería la opción de Adame para estar en "Hoy"

Nuevo proyecto

En la misma entrevista, Adame reveló que el próximo 5 de noviembre iniciará con un nuevo proyecto a través de YouTube, que posiblemente se llamará “El Diario del Vengador”, que tendrá “ contenidos inteligentes, no babosadas, no batallas de nadie. Aquí el protagonista va a ser la noticia, los personajes diarios y no los conductores de un programa o los periodistas de espectáculos”.

Aunque no quería contar más detalles reveló que le gustaría tener como padrino a Alex Lora, vocalista de El Tri, y que seguramente contará con una compañera que podría ser Paola Sosa, Fernanda Tapia o Pamela Cerdeira. “A ver si nos entedemos, ya ven que dicen que soy difícil y más si son mujeres”.

Adame tiene entre sus planes realizar un reality show con 12 personajes “de lo más fino del espectáculo, para que la gente no ande viendo porquerías”.

