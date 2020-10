Andrea Legarreta dio más detalles sobre cómo se contagió de COVID-19

Luego de tres semanas de ausencia tras haber dado positivo a COVID -19 Andrea Legarreta se reincorporó el 21 de septiembre a su trabajo como presentadora de Hoy, programa en el cual ha fungido como titular por más de 20 años.

La también actriz pasó momentos de incertidumbre con la enfermedad, pues no sólo ella sino que también su esposo Erik Rubín y sus hijas resultaron contagiadas de coronavirus, padecimiento que lograron superar y derivado del cual Andrea sufrió una neumonía que la mantuvo internada en el hospital.

Durante su convalecencia, Andrea compartió una foto donde agradeció a la enfermera que la cuidó (Foto: Instagram @andrealegarreta)

Aunque el susto fue grande y ya pasó, y pese a que por ahora la conductora no sea susceptible de un recontagio, ha revelado que no bajará la guardia y por el contrario continuará extremando precauciones.

En un encuentro con la prensa, Andrea narró cómo va lidiando con las secuelas que le dejó el COVID-19 y aseguró estar muy contenta y agradecida con Dios por haber salido avante. Así lo dijo la conductora:

Fue un susto importante, vaya, lloré de inicio, pero bendito sea Dios estamos muy agradecidos, porque a mí, que fue a la que peor le fue, pues nos dimos cuenta en buen momento de la neumonía que estaba, gracias a Dios iniciando. Con base en eso pude estar tres días, con medicamento intravenoso, ayudó a desinflamar

Andrea Legarreta reveló que lo más terrible de su situación fue el susto al saber si estatus, pero después todo fluyó a su favor (Foto: Instagram @andrealegarreta)

Legarreta dijo que pese a que ya dio negativo a una reciente prueba, gracias a lo cual pudo regresar a sus labores en el programa de revista, sus pulmones han quedado algo resentidos, por lo que deberá esperar un tiempo más para poder recuperarse completamente.

“ Ahorita no están al 100% mis pulmones porque lleva algo de tiempo pero estoy muy agradecida, me siento muy bendecida y mi familia igual. No he recuperado el 100% del olfato y gusto, pero ya voy muy bien, cosa que me da mucha ilusión” .

Dijo también que experimentó múltiples síntomas de los cuales ya se ha hablado, situación que para ella fue muy angustiante.

En días pasados, Nina Rubí, su hija, debutó en la grabación de la telenovela "Te acuerdas de mí" (Foto: Instagram @andrealegarreta)

“Mis síntomas son muy parecidos a los de muchas personas; que si falta de olfato y gusto, te dan una especie, no de alucinaciones como tal, pero las noches son muy difíciles, tienes muchas pesadillas. Nos pasó a Erick, a Mía y a mí, era constante, una angustia, diarrea, tuve muchos de los síntomas”, agregó.

Pese a la preocupación y a la incertidumbre que Legarreta vivió con su diagnóstico, también expresó que la enfermedad le trajo aspectos positivos a su vida, como el hecho de poder reencontrarse con algunos seres queridos a quienes hace tiempo no veía, por lo que algo bueno de su condición fue que pudo estrechar lazos de nueva cuenta.

“Estoy muy agradecida. Surgieron llamadas, gente que me contactó que hacía mucho tiempo que no me contactaba o que no teníamos comunicación y la verdad fue muy hermoso”, agregó.

A pocos días de haber salido del hospital, la conductora se sometió a un tratamiento estético para hidratar su piel, que sufrió los estragos de la enfermedad (Foto: Instagram: @AndreaLegarreta)

Cuando se supo que la presentadora de Televisa había acudido a una función de cine con su familia unos pocos días antes de darse a conocer su estado de salud, usuarios en las redes sociales atribuyeron el contagio a su asistencia a la sala de cine; al respecto Legarreta fue tajante y puntualizó que pudo haber ocurrido en algún otro sitio de los que frecuentó.

“Es que imagínate, que gente que no me conoce haya decidido que lo contraje ahí (en el cine), o sea yo fui, hice un reportaje, por ejemplo, plantando árboles, hice el de la nueva normalidad del cine, que lo que yo viví ahí, junto a mi familia, de lo más cuidado que yo he pasado. Eran, pero caretas, los cubrebocas, una distancia importante. La función sólo éramos nosotros cuatro, los restaurantes igual, y te digo la verdad, me pareció muy raro que dijeran fue en un cine, si yo no sé, menos los que viven conmigo”, finalizó.

