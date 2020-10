El mensaje que Carisa de León enviaría a Xavier Ortiz a casi un mes de la muerte del ex Garibaldi

Carisa de León comentó cómo se siente semanas después de la muerte de Xavier Ortiz (Captura de pantalla/ IG: xavierortizr)

Carisa de León, la viuda del ex Garibaldi Xavier Ortiz, reveló el mensaje que le haría llegar, a casi un mes de su muerte.

En la entrevista que concedió a Mónica Noguera para el programa De Primera Mano, Carisa comentó que en estas semanas ha transitado por distintos estados de ánimo junto a su hijo Xavi.

“Hay momentos de todo, hay momentos que estamos tranquilos, momentos tristes. Nos acordamos de las cosas divertidas que hacíamos y nos da mucha risa. Estoy con mis hijos estamos todos juntos como un grupo. Mucho ha sido de estar acompañados entre nosotros para poder compartir”.

De León comentó que por recomendación de su terapeuta han decidido recordar los momentos bellos que vivieron con Ortiz en lugar de evitar el tema.

Carisa de León habló con Mónica Noguera en "De Primera Mano"

Incluso su hijo Xavi, de ocho años, le propuso que le escriban a su padre cada semana.

A través de globos de cantoya piensan enviarle todos los sábados un mensaje a Ortiz, quien se suicidó el pasado 7 de septiembre.

Cuando Noguera le preguntó a Carisa qué mensaje le gustaría enviarle ella a Ortiz, la arquitecta comentó conmovida:

“Quisiera que estuvieras en la vida de Xavi siempre y que me voy a encargar que así sea y que tu recuerdo viva en él”.

El hijo de Ortiz tiene 8 años(Foto: Instagram/xavierortizr)

De León además compartió que su hijo Xavi le ha dicho que ha visto a su padre en sueños. “Me dice que sueña a su papá, que su papi le dice que lo adora, lo ama, lo quiere”.

También reveló, contrario a las versiones que se manejaron en diversos medios, que Xavier pudo convivir con su hijo una semana y media antes de su muerte. “Fueron a comer”.

Otras revelaciones

En la misma charla con De Primera Mano, Carisa de León hizo algunas confesiones sobre su relación con Ortiz.

Comentó, por ejemplo, que antes del accidente en moto de Xavier, en 2011, estaban separados por una crisis que les dejó la pérdida de un bebé. “Habíamos perdido un embarazo y como que eso había causado mucha tensión en la relación. Llegamos al cuarto mes de embarazo y perdimos a nuestro bebé. Nos separamos alrededor de noviembre y él se accidentó en febrero (de 2011)”.

Incluso se dio tiempo de responder a quienes la han señalada como la “mala del cuento” y la han atacado.

“Creo que el público lo quería mucho, ellos también quieren encontrar una causa y están enojados”, respondió a punto del llanto. “Lo sé porque yo misma lo he sentido, también siento coraje. Quisiera regresar el tiempo y encontrar en qué momento esto sucedió, ese momento clave donde se pudo haber detenido esto”.

Carisa y Xavier Ortiz estaban separados pero nunca se divorciaron (TW: @carisadeleon)

Dijo entender “cuando la gente me escribe sus mensajes de odio, porque sí me han llegado muchos, no es hacia mí, es hacia el dolor de lo que perdieron”.

De León comentó que siempre es fácil buscar a alguien y “querer acabar con el malo del cuento, porque en todos los cuentos de hadas al final el villano se tiene que morir”.

Carisa aceptó que aunque estaba separada de Ortiz, aún había cariño. “Qué te puedo decir, lo amé infinitamente y cuando me necesitó ahí estuve. Cuando estuvo enfermo lo cuidé y el producto de ese amor fue nuestro hijo ... aún separados cuando había que ir por él en el momento final fuimos por él y ahí estuve. Él está descansando junto a mi abuelo, él es parte de mi familia, se le dio la entrada y se le dio la despedida como un miembro honorable de mi familia. Si eso no habla de amor yo no sé qué puede hablar de amor”.

