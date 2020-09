“Lo amé infinitamente y cuando me necesitó ahí estuve”: Carisa de León recordó a Xavier Ortiz

Xavier Ortiz y Carisa de León estaban separados desde hace un par de años pero aún no habían firmado el divorcio (IG: xavierortizr/ Captura de pantalla Ventaneando)

Carisa de León contó más detalles de lo que fue su relación con Xavier Ortiz, el ex integrante de Garibaldi fallecido el pasado 7 de septiembre, y defendió su amor.

Como parte de la entrevista que dio a Mónica Noguera en De Primera Mano, Carisa recordó la época difícil de Xavier después de haber sufrido un terrible accidente en moto (en 2011).

Reconoció que lo vio mal cuando el traumatólogo le dijo que su vida no volvería a ser igual y le sugirió que fuera a terapia para adaptarse a los cambios.

“Sí lo veía con dificultad, pero dije, eso debe ser parte ...su ánimo fue mejorando conforme tuvo más movilidad”.

Carisa de León habló con Mónica Noguera en "De Primera Mano"

Carisa también comentó que tras perder un bebé con él acudieron a terapia, lo que hacían cuando algo no andaba bien.

Lo que no quiso responder fue si hubo agresiones entre ambos. “Creo que eso es innecesario, es un tema que no es necesario retomar. Cualquier cosa que haya pasado entre nosotros en su momento se arregló, en todas las instancias, entonces no hay porque visitar el pasado. El pasado ya pasó, no tiene caso regresar y menos cuando la otra persona no esta aquí para dar su versión”.

En defensa de su amor

En un momento de la entrevista, Mónica Noguera le preguntó a Carisa si aún amaba a Xavier (de quien estaba separada ya desde hace tiempo, aunque nunca firmaron el divorcio).

Carisa defendió su amor por Xavier Ortiz (TW: @carisadeleon)

“Qué te puedo decir, lo amé infinitamente y cuando me necesitó ahí estuve. Cuando estuvo enfermo lo cuidé y el producto de ese amor fue nuestro hijo ... aún separados cuando había que ir por él en el momento final fuimos por él y ahí estuve. Él está descansando junto a mi abuelo, él es parte de mi familia, se le dio la entrada y se le dio la despedida como un miembro honorable de mi familia. Si eso no habla de amor yo no sé qué puede hablar de amor”.

Fue en ese momento cuando Carisa estuvo a punto del llanto, al igual que ocurrió en otro fragmento de la entrevista, transmitido un día antes, en donde respondió a los ataques que ha recibido.

Y es que tras el deceso de Ortiz comenzaron a circular diversas historias que ponían a De León como la “mala del cuento”, pues -supuestamente- no permitía que el ex Garibaldi viera a su hijo Xavi, lo cual lo tenía triste.

Mónica Noguera le preguntó qué opinaba de todos los comentarios negativos que ha recibido.

Carissa de León se defendió de los ataques que ha recibido (Captura de pantalla)

“Creo que el público lo quería mucho, ellos también quieren encontrar una causa y están enojados”, respondió a punto del llanto. “Lo sé porque yo misma lo he sentido, también siento coraje. Quisiera regresar el tiempo y encontrar en qué momento esto sucedió, ese momento clave donde se pudo haber detenido esto”.

Carisa incluso dijo entender “cuando la gente me escribe sus mensajes de odio, porque sí me han llegado muchos, no es hacia mí, es hacia el dolor de lo que perdieron”.

De León comentó que siempre es fácil buscar a alguien y “querer acabar con el malo del cuento, porque en todos los cuentos de hadas al final el villano se tiene que morir”.

Carisa - quien está acudiendo a terapia- pidió a le gente un espacio para poder vivir su duelo “sin tener que estarnos defendiendo, de verdad eso se los agradecería muchísimo”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Carisa de León reveló que perdió un bebé de Xavier Ortiz y a punto del llanto habló de los ataques que ha recibido

“Era el amor de mi vida”: Carissa de León se defendió tras acusaciones de maltrato a Xavier Ortiz

Carisa de León destapó detalles de su relación con Xavier Ortiz: por qué terminaron y nunca se divorciaron