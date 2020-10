“Un personaje lamentable y asqueroso”: Daniel Bisogno respondió a Lord Molécula sobre su queja de discriminación

(Foto: especial)

El reportero identificado como “Lord Molécula” no deja de causar controversia a su paso. Esta semana aseguró que fue discriminado y no le permitieron el ingreso a la función especial de la obra de teatro el Cuarentenorio Cómico, pero fue uno de sus protagonistas y conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, quien le respondió y ofreció su versión de los hechos.

Carlos Pozos Soto, conocido por sus participaciones en las conferencias matutinas del Presidente de México, compartió el pasado jueves su queja porque no lo dejaron entrar al Centro Cultural Teatro 1, donde vería la función especial de la puesta en escena del Cuarentenorio Cómico.

Desde su cuenta de Twitter, el comunicador aseguró que tenía boletos de acceso, pero no lo dejaron asistir por la labor que realiza en los eventos del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

“Molécufans mañana se estrena el #cuarentenoriocomico y hoy está empezando una función especial. A mí me invitó un familiar y no me dejaron pasar por ser @lordmolecula @GOUPRODUCCIONES @DaniBisogno y demás miembros del elenco, les juro que de noche no trabajo ¿¡#discriminacion!?”, escribió en su cuenta de Twitter.

Este mensaje rápidamente cobró interés entre la comunidad online, quienes viralizaron el comentario y reprobaron la supuesta conducta que tuvieron el productor de la obra de teatro, Alejandro Gou; la casa productora Gou Producciones; el actor y conductor, Daniel Bisogno, así el resto del elenco, con el periodista identificado como “Lord Molécula”.

Carlos Pozos Soto además publicó las fotos de su boleto de ingreso y otra donde se le ve usando cubrebocas, con lo que descartó que el ingreso le fuera negado ante la ausencia de cualquiera de estos dos objetos.

“Los que creen que por no tener cubrebocas no me dejaron entrar, comento me lo quité para el video por tema de audio, y el boleto era para el día Jueves 1 de octubre, yo sabía que era un evento especial (ensayo general), en fin”, agregó en su red social.

Tras la viralización de estos dos mensajes en Twitter, el mismo Daniel Bisogno utilizó su espacio en Ventaneando, programa que conduce al lado de la periodista Pati Chapoy, para aclarar las razones por las que no permitieron el ingreso de “Lord Molécula” al Centro Cultural Teatro 1.

Bisogno fue claro, y aunque no mencionó su nombre, sí lo calificó como “un personaje lamentable y asqueroso”.

“Se hizo una función privada, para ciertos amigos para ver cómo funciona la obra... y se apareció un personaje lamentable y asqueroso por ahí, que quería llevarse la nota”, comentó.

Según el presentador mexicano, “Lord Molécula” ofreció dos versiones a las afueras del recinto teatral: primero que compró boletos para entrar a la función especial y después, ante la negativa que recibió, de que se los había obsequiado un familiar.

“Llegando y diciendo que quería entrar, cuando no es una función donde pudiera hacerlo, y que había comprado boletos, cosa que es mentira porque no hubo ni un sólo boleto a la venta, era por invitación; ya luego dijo que lo había invitado un pariente, no, no hay ningún pariente que lo pudiera invitar porque esto es por una lista de invitados que teníamos ahí”, afirmó el también locutor.

Daniel Bisogno se refirió de la publicación que hizo “Lord Molécula” en Twitter y lo invitó a comprar su boleto para disfrutar de la función del Cuarentenorio Cómico.

“Ya saber que todos se quieren colgar y subiendo a Twitter que cómo era posible, que si discriminación, no señores y señoras, él puede ir cuando guste a comprar su boleto y disfrutar del Tenorio Cómico y ver cómo se le representa a todo el gremio político de este país, así que puede darse la vuelta con todo gusto, pero con su boleto pagado”, concluyó.

Quién es “Lord Molécula”

Hace dos años Carlos Pozos Soto vivía prácticamente en el anonimato de la prensa en México, pero desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, el “reportero”, de 62 años de edad, se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de las conferencias matutinas en Palacio Nacional.

Y es que Carlos Pozos, mejor conocido como “Lord Molécula”, constantemente da la nota y no precisamente por su dotes periodísticos, sino por sus peculiares participaciones que tiene en las “mañaneras”, las cuales se caracterizan por ser demasiado reverencial hacia el presidente y hacerle preguntas a modo, así como desviar la agenda de sus colegas que asisten a las conferencias.

“Presidente de todos los mexicanos, buenos días y felicidades. La verdad, hace usted un esfuerzo sobrehumano, no descansa ni sábados ni domingos”, ha expresado en más de una ocasión Pozos antes de lanzar su cuestionamiento a López Obrador.

