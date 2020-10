“Estoy agradecido con las mamás de mis hijas”: Mauricio Ochmann habló de la relación que tiene con sus ex parejas

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez sorprendieron a todos este año cuando anunciaron su separación. La pareja llamó más la atención cuando a lo largo de los meses mostraron la cordial relación que construyeron y que a pesar de la ruptura continúan siendo una familia por el bienestar de la pequeña Kailani y el de los dos.

Pero esta historia no es exclusiva con la hija de Eugenio Derbez, ya que el actor, que recién estrenó la película Ahí te encargo de Netflix, también tiene una excelente comunicación con la madre de su hija mayor Loreza.

Esta forma de relacionarse con las madres de sus hijas le ha permitido mantenerse muy cercano a las menores de edad y colaborar de lleno en su educación.

“Tengo la gran fortuna y estoy muy agradecido con las dos mamás de mis dos hijas, porque hemos sabido ser equipo, que hemos sabido ser mancuerna, hemos sobrepuesto el tema de que somos familia y buscamos el bienestar común”, dijo sobre la forma de relacionarse tanto con la madre de Lorenza, como con la de Kailani.

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez siguen teniendo una buena relación y se dividen para cuidar a su hija Kailani (IG: mauochmann)

“Me siento muy afortunado de tener hoy por hoy la relación que tengo con ambas, porque estoy en contacto con ellas todos los días, siempre estamos viendo cosas de las hijas y por ese lado me siento muy agradecido”, añadió sobre la forma en que ha establecido el contacto con ambas mujeres por el bien de la adolescente y la niña.

La forma de relacionarse con sus ex parejas le facilitó la convivencia con Kailani en Los Ángeles y el contacto con Lorenza a través de videollamadas, ya que ésta última vive en México, en medio de la crisis sanitaria por coronavirus que se vive actualmente y que mantiene en vilo a todo el mundo.

Y en entrevista con Infobae México confesó que ha tenido que reforzar la atención y el apoyo que da a sus hijas, sobre todo con Lorenza, de quien estuvo separado por varios meses debido a las medidas sanitarias impuestas en los aeropuertos y fronteras.

“Yo no podía volar, ella no podía volar; sí pasaron muchos meses, creo que fue el tiempo más largo en el que no nos vimos, pero la tecnología lo hizo mucho más fácil. Y luego ya nos pudimos ver y ella pudo venir unos días y yo pude volar para estar con ella, por lo que los hemos ido sobrellevando. La verdad es que tengo una comunicación muy padre con ella, con las dos, nada más que con la grande ya son pláticas más de su edad, ahí nos vamos acompañando, como papá trato de acompañarlas en sus diferentes etapas, que sepan que aquí está su papá, que tienen contención y que pueden recargarse y recurrir a su papá en cualquier momento”, precisó.

(Foto: Instagram de Mauricio Ochmann)

Aceptó que para atender a su hija Kailani, recibe mucho la ayuda de su ex pareja, Aislinn Derbez: “Tengo una relación de familia, estamos en contacto todos los días, priorizamos el bienestar común, el bienestar de la familia y el bienestar de Kai y ahí nos vamos acompañando, tenemos una mancuerna muy padre”.

El mismo Mauricio Ochmann ha tenido que recurrir a la terapia y métodos específicos para sobrellevar los efectos de la pandemia en su salud mental.

“Para mí es un proceso y sigue siendo un proceso que a todos nos afectó en diferentes áreas. A todos nos pegó durísimo, yo lo que recomiendo siempre es la terapia, sigo en terapia desde hace muchísimos años, trabajó en mí y siempre estoy como observándome un poco, platicando de lo que voy sintiendo y pensando, de lo que voy viviendo”, resaltó.

Añadió que también anota sus pensamientos cuando más le inquietan: “No escribo casi todos los días, pero escribo sin cuestionarlo y sin juzgarlo, simplemente todo lo que va bajando lo escribo y es una manera de sacar todo; también me acerqué mucho a instrumentos musicales que tenía y que había dejado y por medio de la música también me ha ayudado a sacar ciertas emociones”.

Resaltó la importancia de mantenerse activos para no sucumbir ante los pensamientos negativos en este periodo y mejor promover un proceso de duelo en el que existirán el enojo, la frustración, la tristeza, el dolor y después la aceptación.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Siempre fue como un sueño el ser papá”: Mauricio Ochmann y su motivación detrás de “Ahí te encargo” de Netflix

“Ahorita el corazón está en amor propio”: Mauricio Ochmann aclaró los rumores de un nuevo romance

Así fue la recuperación de Mauricio Ochmann tras su separación de Aislinn Derbez