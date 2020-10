“No estaba sobrio”: en medio del llanto, Aída Cuevas narró cómo la golpeó su hermano Carlos Cuevas

Aída Cuevas contó su versión sobre el distanciamiento de su hermano Carlos (Video: Ventaneando)

Tras un periodo de señalamientos contra Carlos Cuevas, su hermana Aída Cuevas decidió declarar por qué se alejó del cantante, a quien demandó por daño psicológico y moral. Es hasta ahora luego de no haber hecho ninguna declaración durante los pasados meses, que la cantante se mostró vulnerable ante las cámaras del programa Ventaneando.

En dicha emisión, la intérprete rompió en llanto al revelar que su hermano la agredió físicamente cuando en el pasado se abalanzó en contra de ella en estado de ebriedad, además no únicamente la golpeó a ella sino que también agredió al padre de ambos.

Así lo dijo la cantante: “Fue algo terrible. Llegó a embestirlo como toro (a su papá). Iba mal: no estaba sobrio. […] Conmigo también se puso agresivo: se me fue a los golpes. No sé si él esté dañado”

La cantante vernácula demandó a su hermano por daño moral (Foto: Instagram@aidacuevasoficial)

Fue el conductor de la emisión Daniel Bisogno quien preguntó frontalmente: “¿Él te golpeó?” Ante su cuestionamiento tan directo Aida se quedó callada y bajó la mirada si contestar, dando a entender que esta situación sí había sucedido. Ante esto, todo el foro de Ventaneando se quedó en silencio por varios segundos.

Aunado a ello, Aída reveló que dicha situación familiar la ha afectado tanto que tuvo que tomar terapia de meditación, además de haber perdido mucho peso.

Se le acusa porque a mí, psicológicamente, me ha dañado. No sé si lo nota, pero he adelgazado muchísimo. A mí me ha afectado mucho todo esto, claro que tengo una carta de la doctora con la que me estoy tratando desde hace dos años y medio para sobrellevar la situación, hago meditación trascendental, hago lo que puedo, pero me come todo esto

El intérprete ha dado múltiples entrevistas a los medios dando a conocer su versión del enfrentamiento (Foto: Instagram@carloscuevasoficial)

También lamentó que todo se hiciera público, pues ella quería mantener todo en bajo perfil, razón por la cual no había dado entrevistas hasta el día de hoy.

¿Sabes qué me duele? Estar exhibiendo esto. Era privado. Mi mamá me enseñó a lavar la ropa sucia en casa. ¿Por qué hemos llegado hasta ahorita aquí? Por él. En tres meses ha dado 80 entrevistas. Entonces díganme ¿quién necesita el foco de atención?

Lamentó el hecho de que su famoso hermano quiera hacerla parecer como “la mala del cuento” ante los medios de comunicación, pues luego de que Aída lo demandó, él ya dio a conocer que va a interponer una contrademanda por las mismas razones que ella. “Ahora me van a acusar de lo mismo, que yo lo maltrataba. Aquí la verdadera mala y la que pegaba era yo” , dijo irónicamente.

Aída aseguró que bajó mucho de peso tras los episodios de violencia con su hermano (Foto: Reuters)

“Está dando varias versiones porque ya no tiene de dónde agarrar, no hay argumentos. Ahora vamos a ver con qué va a salir (…) La gente pude perdonarte errores, pero no perdonara que digas tantas mentiras”, finalizó la cantante vernácula.

Hace unos días se dio a conocer el último capítulos de esta querella entre hermanos, donde Carlos dio a conocer que recibió mensajes intimidatorios por parte de Aída. De acuerdo con el abogado de Carlos Cuevas, Eduardo Masías, Aida mandó una carta por correo electrónico a Carlos, pero todo se salió de control cuando el asesor legal Guillermo N de la cantante la hizo pública, sin cubrir los datos personales, resultando con ello un acoso y amenazas en contra de su vida.

“…empezaron a llegar avisos intimidatorios, señalando que se cuidara porque estaba en riesgo, una vez que la integridad de la persona está intimidada, en riesgo, porque los datos no se cubrieron se tomó acción legal en la fiscalía Miguel Hidalgo”, informó Vázquez en un encuentro con la prensa.

Carlos Cuevas, por su parte, acaba de contrademandar a su hermana (Foto: Instagram@carloscuevasoficial)

Hasta el momento son cuatro las carpetas de investigación que se abrieron en contra de Aida Cuevas, Guillermo N y sus asociados, la primera querella fue impuesta el 22 de julio, la cual se ratificó el 28 del mismo mes.

“Afecta mucho, creo que a cualquiera le afectaría sobre todo porque yo no niego la sangre y cuando ya pasa esto, a estos términos ya uno sólo se defiende y tratar de sobrellevarla y sobre todo proteger con unas y dientes a mi familia para que no le pase nada”, comentó Carlos Cuevas.

