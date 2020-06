La advertencia de Aida Cuevas a su hermano Carlos: si habla de ella podría emprender acciones legales

El distanciamiento entre ambas personalidades viene de hace más de tres años (Foto: aidacuevasoficial/IG - carloscuevasoficial/IG)

La disputa entre Carlos y Aida Cuevas podría no tener vuelta atrás. La cantante vernácula emprendió una serie de acciones, que podrían incluir las legales, en contra de su hermano, con lo que busca impedirle que hable de ella y de sus hijos de ahora en adelante.

El representante de la cantante de Huapango Torero o Tú no me conoces, Guillermo Pous, explicó en un comunicado que a partir de esta semana se aplicarán diversas medidas para evitar que Carlos Cuevas se vuelva a pronunciar en contra de su hermana y cantante, Aida Cuevas, así como de sus hijos.

“Las acciones para lograr tales objetivos consistirán desde el envío de comunicados, hasta el inicio de acciones formales para garantizar el cumplimiento de los ordenamientos de propiedad intelectual, administrativo y civil le reconocen a nuestros mandantes; me refiero a sus constantes señalamientos imprecisos y burlescos en diversos medios de comunicación en contra de nuestros representados, los cuales reiteradamente mencionan una serie de adjetivos calumnias y vejaciones en clara intromisión a tercera personal y profesional”, se lee en el documento presentado por el programa De primera mano.

En esta misma emisión, Carlos Cuevas habló del conflicto que desde hace varios años sostiene con su hermana y dejó claro que con esta nueva embestida se cierra la puerta de una reconciliación.

La cantante vernácula emprendió una serie de acciones, que podrían incluir las legales, en contra de su hermano (Foto: Instagram de Aída Cuevas)

Señaló que en un principio pensó que todo era una broma, pero después de revisarla con sus abogados llegó a la conclusión de que no podrá volver a pronunciarse sobre el tema.

“Hablé con mis abogados y me dijeron que no se entendía... quiero que busquen en alguna publicación mía o de ustedes o de alguien, si le he faltado el respeto a mi hermana o me he burlado de ella, no creo”, mencionó.

“Yo pienso que es algo de risa, no entiendo el por qué”, reiteró Carlos en una conversación con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Michelle Rubalcava.

Ante el surgimiento de esta amenaza, el cantante le pidió a los medios de comunicación no ahondar en este tema y no cuestionarlo sobre el comportamiento de su hermana, con lo que busca ya no involucrarse en dimes y diretes con Aída.

“Yo no entendí esa carta y no lo tomo en cuenta, pero les quiero pedir que ya no me pregunte por ella. Antes sí me gustaba contestar y les hablaba derecho, pero ahora ya no les puedo contestar nada y ni quiero. Yo creo que con esta carta, misiva, amenaza, advertencia o lo que sea, mi querida hermana sentenció a muerte la posibilidad de algún encuentro futuro, definitivamente”, confesó.

El cantante le pidió a los medios de comunicación no ahondar en este tema y no cuestionarlo sobre el comportamiento de su hermana (Foto: Instagram de Carlos Cuevas)

El distanciamiento entre ambas personalidades viene de hace más de tres años y aunque los dos se han pronunciado por una reconciliación, siempre vuelven a pelear hasta recrudecer el conflicto.

Apenas en diciembre del año pasado, Aida Cuevas dijo a TV Notas estar en la mejor disposición para reencontrarse con su hermano mayor: “La sangre es la sangre y todo tiene que venir a su tiempo y en su momento. Él sabe en dónde vivo y, si quiere, con mucho gusto, ahí estoy, uno no puede tener rencores. Además, yo no he hecho nada, eso es lo peor, no sé de dónde empezó todo este rollo y esta separación, pero en fin, aquí estoy”,

Carlos también sostuvo que no sabe qué hizo para generar el malestar en su hermana y le pidió buscarlo, porque no ha cambiado ni su número o direcciones.

Para la misma publicación declaró en abril de este año: “Yo no me he peleado con nadie, ellos me dejaron de hablar, me cortaron de todas las posibilidades de poderme comunicar con ellos, ellos fueron los que se podría decir me sacaron de su vida, fue decisión de ellos. Mi teléfono sigue vigente, saben dónde vivo en Cuernavaca y saben donde vivo aquí en la CDMX, yo no he cortado con nadie, ellos cortaron conmigo, le pregunta es para ellos”.

