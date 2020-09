Alfredo Adame se desató y habló contra Pati Chapoy, “Pepillo” Origel y más: “Hay gente chismosa que no tiene preparación”

Alfredo Adame se lanzó con todo contra varios integrantes del mundo del entretenimiento en México

Un reciente encuentro de Alfredo Adame con medios de comunicación, en donde dijo que dejará atrás los escándalos para enfocarse en sus proyectos, sacó a flote la ácida opinión que el actor tiene de algunos periodistas y conductores del medio del entretenimiento en México.

En la misma charla donde aseguró que si estuviera al frente de Hoy correría a Andrea Legarreta, el polémico actor respondió a una pregunta sobre la prensa de espectáculos.

Durante la entrevista, que puede verse en el canal de YouTube de Eden Dorantes, a Adame le preguntaron si él también pensaba, como dijo Jesús Ochoa, que a la prensa de espectáculos le hace falta leer y estudiar porque solo son una “bola de chismosos”.

“Yo no creo eso”, respondió Adame antes de lanzarse contra “Pepillo”. “Claro que los hay, claro que hay gente chismosa, ociosa, malinformada que no tiene preparación, Juan José Origel, por ejemplo, que es un inepto, estúpido, que no tiene ni carrera y algunos otros, bastantes, Martha Figueroa, Aurora Valle, pues bastantes”.

Adame no tuvo las mejores palabras para Juan José Origel

Según el actor, del total de representantes de la prensa de entretenimiento, 20 por ciento “está perfectamente mal ubicado en esta carrera, no deberían estar aquí, no lo merecen”.

El actor aseguró que muchos de esos personajes que no deberían estar en el medio son los que se han encargado de segregar a los reporteros de a pie.

“Origel toda la vida dijo que ustedes eran unos nacos estúpidos, que de periodistas no tenían nada. Eso fue lo que Origel dijo toda la vida. No sé cómo todavía lo defienden y le hacen caso y lo protegen”.

Adame también criticó a Martha Figueroa (IG: figuerolas)

Pero las palabras de Adame en contra de personajes del medio no terminaron ahí.

Más adelante se lanzó contra Pati Chapoy, la titular de Ventaneando y una de las periodistas más reconocidas en el mundo del entretenimiento en México.

“¿En qué momento la tv se fue a la mierd*? ”, se preguntó Adame, quien de inmediato se respondió. “Sí lo sé, cuando Pati Chapoy empezó con su programa ese de El Medio del Espectáculo”.

Alfredo hizo referencia así a la emisión de Chapoy que se transmitió entre 1994 y 2002.

Pese a sus declaraciones, Adame dijo estar enfocado en sus proyectos, pues el 5 de noviembre lanzará un programa en YouTube, y desea alejarse de los escándalos que ha protagonizado en los últimos meses. “Ya me cansé de darles de tragar a todos esos, se acabó”.

El actor culpó a Pati Chapoy del estado en el que se encuentra el mundo del entretenimiento

Y es que Adame fue noticia en los medios y redes no por su trabajo sino por sus enfrentamientos con Laura Bozzo y Carlos Trejo.

Respecto de su proyecto en YouTube, el actor explicó que seguramente se llamará “El Diario del Vengador” y tendrá “contenidos inteligentes, no babosadas, no batallas de nadie. Aquí el protagonista va a ser la noticia, los personajes diarios y no los conductores de un programa o los periodistas de espectáculos”.

Comentó que le gustaría tener como padrino a Alex Lora, vocalista de El Tri, y que contará con una compañera que podría ser Paola Sosa, Fernanda Tapia o Pamela Cerdeira. “A ver si nos entedemos, ya ven que dicen que soy difícil y más si son mujeres”.

Adame tiene entre sus planes realizar un reality show con 12 personajes “de lo más fino del espectáculo, para que la gente no ande viendo porquerías”.

