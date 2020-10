“Es una majadera”: Gustavo Adolfo Infante criticó a Galilea Montijo por su manera de tratar a Shanik Berman

Foto: Galilea Montijo / IG - Mara Patricia Castañeda / Youtube - Shanik Berman / IG

Una nueva polémica surgió al interior del foro de Hoy, el programa matutino de Televisa. Esta mañana Galilea Montijo emitió una serie de comentarios hacia Shanik Berman que no gustaron mucho a su público, pero fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien salió en defensa de su colega y catalogó a la conductora como “una majadera” y “agresiva”.

En la emisión de esta mañana, Galilea Montijo realizó varios comentarios reprobando la conducta que Shanik Berman ha tenido en el pasado e incluso la despreció al aire al negarle un beso.

Todo comenzó cuando en la sección de Las calientitas del espectáculo, Galilea le recordó a Shanik el comportamiento que tuvo la semana pasada contra Anel Noreña, justo por la demanda que interpuso en contra de Alejandra Ávalos.

En aquella ocasión, la ex esposa del “Príncipe de la canción” se presentó para hablar de los detalles del proceso legal por daño moral hacia la cantante, pero Berman intervino e incluso aseguró que Manuel José canta mejor que José Joel: “No creo que han vulnerado tu honor diciendo que el hijo no reconocido de José José canta mejor que tu hijo, porque es un poco la verdad”.

Este comentario, según Montijo, habría molestado a Anel Noreña quien esta mañana acudiría a reclamar a la rubia periodista.

Los comentarios de la conductora nacida en Guadalajara, Jalisco, subieron tanto de tono que la misma Shanik Berman aceptó su error y aseguró que ofrecería una disculpa en el segmento al lado de la ex esposa de José José, su abogado y Laura Núñez.

“Le voy a pedir perdón de todo corazón, de rodillas. Me pasé y no quiero lastimarla, la quiero mucho, me dolería muchísimo”, comentó esta mañana.

En otra ocasión, Galilea Montijo rechazó al aire a su compañera, presuntamente porque las rubias no son de su tipo, pero se atrevió a confesar que sí podría besar a Andrea Legarreta.

En esta ocasión fue Berman quien inició la interacción al preguntarle a la titular de Hoy si besaría a otra mujer, lo que desató un incómodo momento por la respuesta que recibió: “Si es a ti, no”.

El comentario dejó mudos a los presentes, que tuvieron que continuar con el intercambio de comentarios y las conversaciones en el programa.

Tras este tipo de comentarios, fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien salió en defensa de Shanik Berman desde su cuenta de Twitter.

El conductor de Imagen Televisión evidenció el mal comportamiento de Galilea Montijo y la tachó de “majadera” y “agresiva”.

“No soy abogado de nadie, pero que majadera y agresiva es @GalileaMontijo con @shanikberman. Se nota la mala onda en la pantalla”, escribió en la red social.

Este comentario de Gustavo Adolfo Infante abrió un debate entre los internautas, quienes apoyaron a la también conductora de Pequeños Gigantes y la periodista.

“Shanik ha hecho de las suyas, Galilea ya no es dejada y hace bien en ser directa y eso hace que caiga bien por ser natural y auténtica”, “Se lo ha ganado esa señora Berman, primero le gusta armar polémica y después se hace la víctima. Y Montijo ya le ha aguantado muchas y ya es justo que se defienda”, “Se ve que no le cae nada bien y eso es válido, ya habían tenido una diferencia”, se pronunciaron los usuarios de Twitter.

Hasta el momento, ninguno de los tres involucrados ha vuelto ha emitir algún tipo de comentario al respecto.

